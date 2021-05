【KTSF】

灣區的主題樂園Great America,因疫情關閉了一年半之後,將於周六重開。

民眾今個暑假可以去Great America玩,為了保障遊客安全,園方會設人數限制,以及全程要求遊客戴口罩,又要求遊客必須先在網上預訂購票。

主題公園入面的水上遊樂場部份,South Bay Shores Water Park,將會在6月5日才會重開,內設多個消毒洗手站,一些機動遊戲為保持社交距離會隔開座位。

另外,買了2020年年票的人今年可以繼續用。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。