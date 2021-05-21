FDA或要求已接種完整疫苗人士一年內打加強針（視頻）



【KTSF 張麗月報導】

聯邦食品與管理局（FDA）一個疫苗監管高官表示，可能會要求已經打齊針的人在一年內再打多一針加強版疫苗。

CNBC引述FDA的生物評估與研究中心主任Peter Marks指出，Pfizer/BioNTech疫苗與Moderna疫苗，能有效預防新冠狀病毒變種，他希望疫苗的效力能維持一年，然後才需要打加強針。

到目前為止，FDA都不能確定打齊針的人，他們的免疫程度何時才會下降至不能防禦病毒。

CNBC指出，BioNTech的行政總監表示，研究人員觀察到，抗體的防毒功效在8個月後減弱，如果打多一針加強版疫苗，預防力就會提升至12至18個月，藥廠與一些科學家現在認為，情況看來很可能需要打加強針，並每年都要接種一次疫苗，就好似每年預防流感一樣。

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