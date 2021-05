FDA或要求已接種完整疫苗人士一年內打加強針（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦食品與管理局(FDA)一個疫苗監管高官表示,可能會要求已經打齊針的人在一年內再打多一針加強版疫苗。

CNBC引述FDA的生物評估與研究中心主任Peter Marks指出,Pfizer/BioNTech疫苗與Moderna疫苗,能有效預防新冠狀病毒變種,他希望疫苗的效力能維持一年,然後才需要打加強針。

到目前為止,FDA都不能確定打齊針的人,他們的免疫程度何時才會下降至不能防禦病毒。

CNBC指出,BioNTech的行政總監表示,研究人員觀察到,抗體的防毒功效在8個月後減弱,如果打多一針加強版疫苗,預防力就會提升至12至18個月,藥廠與一些科學家現在認為,情況看來很可能需要打加強針,並每年都要接種一次疫苗,就好似每年預防流感一樣。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。