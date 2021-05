舊金山將舉辦更多「疫苗家庭同樂日」 無需預約

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)由本週末起至下個月,將在不同地區舉行「疫苗家庭同樂日」,無需預約,鼓勵還未接種疫苗的人士去打針。

舊金山疫情指揮中心表示,會針對接種率比低的地區開放這個活動,歡迎年滿12歲人士參加。

除了接種服務,還有免費食物、娛樂表演、免費禮品等。

當局又指之後將會開設更多流動接種站,或為行動不便的民眾提供上門接種疫苗服務。

以下是接種活動的時間和地點:

星期五, May 21, 9:00am – 4:00pm

Festival Friday at SF Market, 901 Rankin Street

星期六, May 22, 11:30am – 5:30pm

Mission – 18th and Shotwell Street

星期五, May 28, 9:30am – 5:00pm

Bayview – 90 Kiska Road

星期六, May 29, 9:00am – 2:00pm

Lakeview/OMI – 50 Broad Street

星期六, May 29 & Saturday, June 5, 9:00am – 4:00pm

Zuckerberg SF General Hospital, 1001 Potrero Avenue, 4E, Building 5

星期五, June 4, 9:00am – 4:00pm

First Union Missionary Baptist Church – 1001 Webster St

星期六, June 5, 9:00am – 4:00pm

Southeast Health Center, 2401 Keith Street

