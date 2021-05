科州17歲亞裔少女家中被燒死 FBI以仇恨案調查

【KTSF 江良慧報導】

科羅拉多州一名17歲亞裔少女在2017年在家中被燒死,當局一直未破案,聯邦調查局近日公布將循仇恨犯罪方向調查。

17歲的Maggie Long,2017年12月在家中被殺,警方調查發現,Maggie是被活活燒死,現場有打鬥的痕跡,疑犯還偷走了屋內的槍械和子彈,當年案件震驚整個Bailey社區,FBI在2019年公開3名疑犯的素描。

案發3年半後,FBI宣布將案件列為仇恨案處理。

Maggie姐姐Lynna Long說:「我妹妹被殺,這是針對亞裔女性的犯罪。」

Maggie另一名姐姐Connie Long說:「Maggie的遭遇,案件的暴力程度,這是應該要考慮的,她的種族、性別,所有這些因素導致,兇徒認為可以這樣對待她。」

Maggie的兩名姐姐希望投入更多聯邦資源,可以找到新線索,也希望有知情人士會站出來。

Lynna說:「2017年12月的知情人士,可能現在會說出真相。」

FBI和Maggie的家人目前懸紅75,000元破案。

紐約時報報導,Maggie的父母是越華裔,在當地經營兩間餐館和一間煙酒舖。

