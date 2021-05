Santa Clara縣華裔副地檢官黃一峰患血癌急尋骨髓續命（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

Santa Clara縣地檢處華裔副地檢官黃一峰(Charlie Huang)日前因白血病、也就是血癌復發,正急迫需要匹配的骨髓救命,他的同事及好友呼籲各界伸出援手。

照片中間高大的男士,就是今年45歲的黃一峰,他是灣區政壇活躍人士,孫曉光最好的朋友,在黃一峰日前重回史丹福醫院治療的前一天,他們特別約了打一場球,不過正在接受化療的黃一峰,目前情況不樂觀。

孫曉光說:「黃一峰的病情對於我個人來說,我認為是比較嚴峻的,因為這是一次復發,通常白血病在復發的過程中,通常挑戰會比較嚴重。」

黃一峰急需骨髓移殖,但全球骨髓資料庫當中,確定沒有與黃一峰匹配的捐贈者,目前急需要更多華裔登記骨髓捐贈,擴大尋找機率。

孫曉光說:「他第二次做治療的時候,對身體的要求,對藥物的治療方面,以及對整個精神狀態的損失,和你的抗壓能力,都非常非常強,而且一般來說,成功的概率相對來說是比較低。」

黃一峰是前南灣僑教中心黃公弼的兒子,目前是Santa Clara縣地檢處的副地檢官,2010年還幫助成立了全國亞太裔檢察官協會,平常工作繁重的他,在2019年年底到台灣休假期間首度發病。

孫曉光說:「那段時間就是有很多案件,很嚴重的,那他去休假,休假完了以後,他感到這個頭疼、噁心,就感覺到很不舒服,然後就慢慢慢慢失去食慾,就等於說基本上頭很疼。」

黃一峰回美後去到醫院檢查,沒想到竟然罹患了血癌,也就是白血病,隨後接受化療和手術等治療,不料一年多後,最近血癌復發。

孫曉光說:「我們都很珍惜,恢復過來以後,而且都比較樂觀,沒有想到它突然殺個回馬槍回來,所以第二次爆發以後,他跟他的家人都是比較沉重的。」

45歲的黃一峰和太太育有三個小孩,目前情況不便接受採訪。

孫曉光寫了一封真摯感人的公開信,呼籲華裔社區盡速登記,捐贈骨髓,看是否能找到與黃一峰匹配的骨髓捐贈者。

孫曉光說:「因為這次需要做大規模的化療,就是說做化療要做得非常強,基本上是兩倍到三倍的程度,去把癌症(細胞)去抑制住,或者是消滅掉,但是按照史丹福研究的結果,就是說這種特定的血癌病菌,在出現第一次反覆之後,第二次無論劑量再大,它都有可能會有殘留,那通常有殘留的情況下,最好的辦法就是去做骨髓移殖,將整個骨髓換掉。」

想幫助黃一峰的民眾,作法也很簡單,首先用手機發短信到61747,打上關鍵字「angelforcharlie」,然後按發送,送出短信後會收到回覆,裡面會附上連結,點擊連結之後,按照說明填寫註冊表格,記得選擇第一項「Join the Donor Registry」,之後就會收到一個採集口腔唾液的藥籤盒,按照說明採集自己的樣本後寄回,即可收到通知,您的樣本數據就會被記錄在全球骨髓登記庫內。

由於黃一峰病情危急,有意伸出援手的人士行動要快。

