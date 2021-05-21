Santa Clara縣華裔副地檢官黃一峰患血癌急尋骨髓續命（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

Santa Clara縣地檢處華裔副地檢官黃一峰（Charlie Huang）日前因白血病、也就是血癌復發，正急迫需要匹配的骨髓救命，他的同事及好友呼籲各界伸出援手。

照片中間高大的男士，就是今年45歲的黃一峰，他是灣區政壇活躍人士，孫曉光最好的朋友，在黃一峰日前重回史丹福醫院治療的前一天，他們特別約了打一場球，不過正在接受化療的黃一峰，目前情況不樂觀。

孫曉光說：「黃一峰的病情對於我個人來說，我認為是比較嚴峻的，因為這是一次復發，通常白血病在復發的過程中，通常挑戰會比較嚴重。」

黃一峰急需骨髓移殖，但全球骨髓資料庫當中，確定沒有與黃一峰匹配的捐贈者，目前急需要更多華裔登記骨髓捐贈，擴大尋找機率。

孫曉光說：「他第二次做治療的時候，對身體的要求，對藥物的治療方面，以及對整個精神狀態的損失，和你的抗壓能力，都非常非常強，而且一般來說，成功的概率相對來說是比較低。」

黃一峰是前南灣僑教中心黃公弼的兒子，目前是Santa Clara縣地檢處的副地檢官，2010年還幫助成立了全國亞太裔檢察官協會，平常工作繁重的他，在2019年年底到台灣休假期間首度發病。

孫曉光說：「那段時間就是有很多案件，很嚴重的，那他去休假，休假完了以後，他感到這個頭疼、噁心，就感覺到很不舒服，然後就慢慢慢慢失去食慾，就等於說基本上頭很疼。」

黃一峰回美後去到醫院檢查，沒想到竟然罹患了血癌，也就是白血病，隨後接受化療和手術等治療，不料一年多後，最近血癌復發。

孫曉光說：「我們都很珍惜，恢復過來以後，而且都比較樂觀，沒有想到它突然殺個回馬槍回來，所以第二次爆發以後，他跟他的家人都是比較沉重的。」

45歲的黃一峰和太太育有三個小孩，目前情況不便接受採訪。

孫曉光寫了一封真摯感人的公開信，呼籲華裔社區盡速登記，捐贈骨髓，看是否能找到與黃一峰匹配的骨髓捐贈者。

孫曉光說：「因為這次需要做大規模的化療，就是說做化療要做得非常強，基本上是兩倍到三倍的程度，去把癌症（細胞）去抑制住，或者是消滅掉，但是按照史丹福研究的結果，就是說這種特定的血癌病菌，在出現第一次反覆之後，第二次無論劑量再大，它都有可能會有殘留，那通常有殘留的情況下，最好的辦法就是去做骨髓移殖，將整個骨髓換掉。」

想幫助黃一峰的民眾，作法也很簡單，首先用手機發短信到61747，打上關鍵字「angelforcharlie」，然後按發送，送出短信後會收到回覆，裡面會附上連結，點擊連結之後，按照說明填寫註冊表格，記得選擇第一項「Join the Donor Registry」，之後就會收到一個採集口腔唾液的藥籤盒，按照說明採集自己的樣本後寄回，即可收到通知，您的樣本數據就會被記錄在全球骨髓登記庫內。

由於黃一峰病情危急，有意伸出援手的人士行動要快。

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