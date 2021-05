加州6月15日起不再需要保持社交距離

【KTSF 郭柟報導】

加州州府宣佈由6月15日起,當加州全面重啟經濟時,將不需要再保持社交距離,商店不再需要設人數上限。

加州衛生部長Mark Ghaly表示,酒吧、餐廳、超市等場所,到了6月15日,可以全面放寬防疫規例,接種了完整疫苗的民眾,入店不需要再戴口罩,也不需要保持社交距離。

除非是出席多人密集的大型活動,例如大型演唱會,室內不能超過5千人,戶外的不能超過一萬人,觀眾入場前也需要自行申報接種完整疫苗的證明,或者72小時內呈陰性檢測結果。

Ghlay表示,不能出示證明的人,會建議他們戴口罩入場。

Ghaly說:「記住6月15日重開,是想給足夠時間居民去接種疫苗或完整疫苗,我們相信按目前情況,有信心在當天順利重開,但也會不斷準備和研究確實能在當天重開。」

Ghaly又指,加州預料不會實行”疫苗護照”政策,即是不會強制要求民眾必須出示疫苗證明,才能進入某些場所。

另外,6月15日之後,加州的口罩令或所有旅遊措施都會跟足聯邦疾控中心(CDC)的指引。

全加州目前有3550萬人接種了至少一劑疫苗。

