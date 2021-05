【KTSF】

總統拜登周五邀請到訪的南韓總統文在寅出席一名韓戰老兵的授勳儀式,紀念美韓同盟70年,也是第一位外國元首在白宮參加最高軍事勳章授勳儀式。

拜登邀請文在寅參加為94歲美軍退役上校Ralph Puckett Jr.頒授最高軍事榮譽勳章儀式,以表揚他在70幾年前韓戰中英勇無私的精神。

拜登說,美韓同盟來自與美國人並肩作戰的南韓軍隊的勇氣與犧牲。

文在寅就說,沒有Puckett與南韓軍人的犧牲,南韓不可能從戰後廢墟中得到自由與民主。

韓戰是在1950年爆發,因為北韓越過38度線侵略南韓引起爭端,當時美國參戰,協助南韓對抗共產勢力。

