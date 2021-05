拜登簽署《疫情仇恨犯罪法》打擊反亞裔仇恨犯罪（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登周四簽署《疫情仇恨犯罪法》生效,以打擊不斷上升的反亞裔仇恨犯罪。

拜登表示,《疫情仇恨犯罪法》是國家走向團結的第一步。

拜登說:「我告知所有受害人,我們知情,國會也如是說,我們承諾會制止仇恨和偏見。」

根據這項仇恨犯罪法,將會在聯邦司法部設立一個新的專責職位,去加快檢討與疫情相關的潛在仇恨犯罪,以及在聯邦、州和地方政府舉報的仇恨案件,同時也指示司法部和衛生福利部與社區團體合作發出指引,以喚醒人警惕在疫情期間發生的仇恨犯罪,並動用聯邦資源,要求司法部長簽發指引,給州和地方執法部門去設立網上舉報系統。

資料顯示,在16個大城市和縣之中舉報的仇恨犯罪案件,過去一年飆升164%,亞裔反歧視組織「Stop AAPI Hate」表示,過去一年,它們收到超過6千宗仇恨犯罪舉報。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。