BBC調查指記者用欺詐手段取得戴妃訪問

英國廣播公司發表調查報告,認定記者25年前以欺詐手段誘使戴安娜王妃接受訪問,BBC就事件無條件道歉。威廉王子批評訪問令父母婚姻破裂,哈里批評不道德採訪導致母親死亡。

戴安娜王妃在1995年接受英國廣播公司節目《廣角鏡》專訪,剖白和丈夫王儲查理斯的婚姻有第三者。訪問播出之後,王室決定准許查理斯和戴安娜離婚。

戴妃弟弟史賓沙伯爵去年指控,當時節目記者巴希爾用假文件和指控,騙取訪問。英國廣播公司內部調查一年,調查報告認定記者利用欺詐手段取得訪問。指巴希爾當年向史賓沙展示偽造銀行文件,指包括戴妃私人秘書等王室人員收錢,協助情報機構監視戴妃,騙取史賓沙信任、安排巴希爾和姊姊會面,游說她接受訪問。

報告公開戴妃當年受訪後手寫的便條,指巴希爾沒給她看任何文件、或提供任何她未知的資訊,強調並非壓力下受訪、亦不後悔。

當年節目播出後,BBC因應投訴展開調查,當時認定巴希爾、《廣角鏡》、以至新聞團隊沒犯錯。但新一份報告提到,當年BBC高層明知巴希爾說謊,仍幫忙隱瞞、「放生」巴希爾,未達到應有的高誠信和透明度。

威廉王子回應稱:「我認為這訪問以欺詐手段取得,影響我母親的說法,是令我父母關係轉差的主因、傷害無數人。難以言喻的傷感,是知道英國廣播公司失誤,令她生命最後數年陷入驚恐、多疑和孤獨,我仍然記得。我很確切認為《廣角鏡》這個訪問並不公正,不應再播出。」

威廉王子同時批評巴希爾是無賴、BBC高層對問題視而不見,指若當年能好好調查投訴,母親戴妃可以知道被騙。

哈里王子則發聲明,批評傳媒的剝削文化及不道德的採訪方式,導致母親死亡。而這些做法仍然普遍,問題不只存在於一個傳媒機構,而是整個行業。

BBC已經去信威廉、哈里、查理斯和史賓沙道歉,並會歸還所有和訪問相關的獎項。

巴希爾承認偽造文件是愚蠢行為,但不認為這樣做影響戴妃受訪決定,他在調查報告出爐前,因病辭去BBC的宗教編輯職務。

