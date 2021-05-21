BBC調查指記者用欺詐手段取得戴妃訪問

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英國廣播公司發表調查報告，認定記者25年前以欺詐手段誘使戴安娜王妃接受訪問，BBC就事件無條件道歉。威廉王子批評訪問令父母婚姻破裂，哈里批評不道德採訪導致母親死亡。

戴安娜王妃在1995年接受英國廣播公司節目《廣角鏡》專訪，剖白和丈夫王儲查理斯的婚姻有第三者。訪問播出之後，王室決定准許查理斯和戴安娜離婚。

戴妃弟弟史賓沙伯爵去年指控，當時節目記者巴希爾用假文件和指控，騙取訪問。英國廣播公司內部調查一年，調查報告認定記者利用欺詐手段取得訪問。指巴希爾當年向史賓沙展示偽造銀行文件，指包括戴妃私人秘書等王室人員收錢，協助情報機構監視戴妃，騙取史賓沙信任、安排巴希爾和姊姊會面，游說她接受訪問。

報告公開戴妃當年受訪後手寫的便條，指巴希爾沒給她看任何文件、或提供任何她未知的資訊，強調並非壓力下受訪、亦不後悔。

當年節目播出後，BBC因應投訴展開調查，當時認定巴希爾、《廣角鏡》、以至新聞團隊沒犯錯。但新一份報告提到，當年BBC高層明知巴希爾說謊，仍幫忙隱瞞、「放生」巴希爾，未達到應有的高誠信和透明度。

威廉王子回應稱：「我認為這訪問以欺詐手段取得，影響我母親的說法，是令我父母關係轉差的主因、傷害無數人。難以言喻的傷感，是知道英國廣播公司失誤，令她生命最後數年陷入驚恐、多疑和孤獨，我仍然記得。我很確切認為《廣角鏡》這個訪問並不公正，不應再播出。」

威廉王子同時批評巴希爾是無賴、BBC高層對問題視而不見，指若當年能好好調查投訴，母親戴妃可以知道被騙。

哈里王子則發聲明，批評傳媒的剝削文化及不道德的採訪方式，導致母親死亡。而這些做法仍然普遍，問題不只存在於一個傳媒機構，而是整個行業。

BBC已經去信威廉、哈里、查理斯和史賓沙道歉，並會歸還所有和訪問相關的獎項。

巴希爾承認偽造文件是愚蠢行為，但不認為這樣做影響戴妃受訪決定，他在調查報告出爐前，因病辭去BBC的宗教編輯職務。

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