疫情期間房價續漲 灣區房屋中位價升至130萬（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

雖然仍在疫情期間,但是灣區房價近幾個月仍在上漲,新數據顯示,舊金山灣區房屋中位價在上個月已經達到130萬。

加州地產協會(CAR)最新的數據顯示,灣區今年4月份的房價與去年同期相比,Contra Costa縣上漲了39%,房屋中位價已經達到99萬,Napa縣上漲了27%,達到95萬,Alameda縣上漲26%,達到130萬,Santa Clara縣上漲19%,達到170萬,舊金山上漲66%,達到180萬,San Mateo縣上漲37%,達到200萬。

地產業人士表示,雖然很多灣區人搬去德州奧斯汀,或是邁阿密等其他城市,但同時也有很多是從東岸搬來灣區的人,而在這些首次買方的屋主當中,大部分年齡介於35到50歲之間,他們用股票收入,或從父母那裡借錢付頭款。

為買到喜歡的房子,例如有較大室內室外空間,有自己單獨的辦公室,更不惜加價。

另外,國際買家在最近幾星期也呈上升趨勢,市中心的一些高級公寓在沉寂了一年之後,也再度吸引買家,例如San Mateo市中心的高級公寓,就以240萬售出。

全加州來講,獨立房屋的中位價也躍升至超過81萬,而去年同期只有60萬,公寓和Townhouse的中位價則上漲了27%達到57萬。

