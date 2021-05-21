疫情期間房價續漲 灣區房屋中位價升至130萬（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

雖然仍在疫情期間，但是灣區房價近幾個月仍在上漲，新數據顯示，舊金山灣區房屋中位價在上個月已經達到130萬。

加州地產協會（CAR）最新的數據顯示，灣區今年4月份的房價與去年同期相比，Contra Costa縣上漲了39%，房屋中位價已經達到99萬，Napa縣上漲了27%，達到95萬，Alameda縣上漲26%，達到130萬，Santa Clara縣上漲19%，達到170萬，舊金山上漲66%，達到180萬，San Mateo縣上漲37%，達到200萬。

地產業人士表示，雖然很多灣區人搬去德州奧斯汀，或是邁阿密等其他城市，但同時也有很多是從東岸搬來灣區的人，而在這些首次買方的屋主當中，大部分年齡介於35到50歲之間，他們用股票收入，或從父母那裡借錢付頭款。

為買到喜歡的房子，例如有較大室內室外空間，有自己單獨的辦公室，更不惜加價。

另外，國際買家在最近幾星期也呈上升趨勢，市中心的一些高級公寓在沉寂了一年之後，也再度吸引買家，例如San Mateo市中心的高級公寓，就以240萬售出。

全加州來講，獨立房屋的中位價也躍升至超過81萬，而去年同期只有60萬，公寓和Townhouse的中位價則上漲了27%達到57萬。

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