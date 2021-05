阿里桑拿州強風吹起充氣跳彈屋 4童受傷

【KTSF】

阿里桑拿州一個星期內發生兩次充氣跳彈屋意外,最新一次發生在周四,有4名兒童受傷,傷者年齡由4到11歲不等。

事發在Mesa市一個公園,周四下午4時左右,當時有人在公園內舉行生日派對,有幾名兒童在充氣跳彈屋內玩耍,突然一陣強風吹來,把跳彈屋也吹至離地幾呎,導致4名兒童受傷,部分人傷勢嚴重。

阿州天氣部門表示,周四當地下午時候,風速最高達到每小時22英里。

至於這個星期第一宗跳彈屋意外就發生在周日,在Paulden地區,當時有沙塵暴,把一間用沙包等重物固定在地上的跳彈屋,連入帶屋吹起至離地25呎,最後在原位75呎外落地。

當時屋內兩名分別是6歲和7歲的女童受傷,6歲女童大腿骨折,7歲女童則是面、手、頸和背部受傷。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。