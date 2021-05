南灣周六將有陸海空大遊行 呼籲世衛讓台灣參與WHA（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

世界衛生大會(WHA)即將召開,南灣本周六將有一場別開生面的陸海空大遊行,呼籲世衛組織讓台灣參與WHA。

WHA即將在5月24日登場,今年世界衛生組織依舊沒有邀請台灣參加,這也是台灣連續第五年被拒門外。

為呼籲並聲援台灣參與WHA,世界華人工商婦女企業協會總會長陳阡蕙在台灣駐美代表蕭美琴的協助下,號召全球世華分會在本周六5月22日同步舉行「挺台灣 進世衛」車隊遊行,包括巴爾的摩、華府、亞特蘭大、紐約、德州和加州等十多地響應。

世界華人工商婦女企業協會副總會長陳玲華說:「全球的世華工商婦女會串聯做一個車隊遊行的大活動,這也是為了我們支持台灣2300萬同胞的健康的著想。」

其中北加州的部分格外有創意,本周六上午10時半起,將有別出心裁的陸海空遊行,這也是疫情之下少見的動態集會,陸地的部分支持者將從Milpitas的南灣僑教中心出發,行經Milpitas市政府,展開車隊大遊行,空中則安排了小飛機,拖曳「支持台灣加入WHA」,以及「台灣能幫上忙」的英文布條響應遊行,海上則安排了僑領駕駛遊艇,在海灣上參與,從海灣大橋航行到金門大橋附近。

目前車隊名額已滿,想參與的民眾可以在活動期間拍下跟飛機同框的照片上傳臉書,還有機會抽中最高200元現金在內的多個獎項。

世界華人工商婦女企業協會北加州分會會長胡威妮說:「你只要照相有照到,你自己和飛機是同框,就可以把你的照片上傳到南灣僑教中心臉書粉專的頁面上,然後我們就有218個大大小小非常精美的禮物,然後你就可以參加我們的抽獎。」

飛機行經路線周六上午10點從Livermore出發,Pleasanton、Fremont、Milpitas、Sunnyvale及Cupertino。

台灣加入WHA的重要性何在?從這次疫情更能凸顯出來。

南灣僑教中心主任閻樹榮說:「疫情是沒有國界,它也沒有種族的區分,它一定要所有全人類一起來合作,才能把它打敗。」

閻樹榮指出,雖然近期台灣疫情升溫,但台灣在民主制度下的防疫經驗,還是可以貢獻給國際分享。

閻樹榮說:「它沒有封城,它沒有做一些很嚴厲的管制措施,到目前為止防疫工作其實還是非常的可圈可點,所以台灣成功的民主模式、防疫經驗是值得供其他民主國家來借鏡的。」

不過當前台灣的疫情急遽升溫,全台進入第三級警戒,也讓灣區許多僑民感到憂心。

世華總會副執行長藍佳欣說:「當然會擔心在台灣的情況,但是我相信世界上很多國家也是這樣走過來,那台灣政府還有人民都很自覺,我覺得台灣人民一定可以度過這樣一次難關。」

閻樹榮說:「他們看到目前疫情有點緊張,那他們當然這邊也跟著緊張起來,有的人最關心的就是說,我現在會不會回不去台灣了。」

閻樹榮表示,目前台灣防疫升級,禁止外國人入境以及轉機,但如果持有中華民國護照,則還是可以入境,只是仍須遵守隔離檢疫規定。

