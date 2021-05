【KTSF】

德州州長周三簽署一項名為「心跳法案」的禁止墮胎法,即是禁止對檢測到有心跳的胎兒墮胎,法案將於9月生效。

法案要求墮胎醫生在進行手術之前,必須檢測胎兒是否有心跳,如果有心跳就不能做墮胎手術,除非胎兒母親面臨醫療緊急狀況。

有心跳的胎兒可以最早出現在婦女懷孕6個星期,德州這項法例,也適用於強姦和亂倫。

近年來,許多州已通過類似禁墮胎法,但在法案未生效之前已被法官否決了。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。