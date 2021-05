台灣再增286宗本地感染 蔡英文視察軍方防疫工作

【有線新聞】

台灣再多286宗本土確診,再多1人死亡,蔡英文總統表示,會將防疫視為作戰。她同時表示,大陸軍機軍艦仍不時侵擾,提醒軍方要提高警覺。

蔡英文趁連任一周年到國防部視察疫情指揮中心,她指這幾天疫情升溫,從篩檢、調查、消毒到切斷傳播鏈,每天都在和病毒賽跑,指示軍方全力配合防疫。

她又指,雖然有疫情,仍然要維持戰備︰「在全國專注防疫的同時,共機共艦依舊不時的侵擾,大家要密切監偵周邊海空域,並妥為處置;更要提高警覺、維持戰備、堅守崗位,保護國家安全。」

她指軍中防疫是重中之重,要盡快安排士兵注射疫苗,有信心台灣能戰勝防疫這一仗。

同日、總統府公布官邸一名協助照顧退役犬隻的義工確診,蔡英文在內25人做檢測,全部為陰性。

台灣連續六天確診破百,這六日累計病例突破1500宗。台北再有醫院爆發院內感染,其中和平醫院暫停門診消毒至本月28日。台北捷運有後勤人員確診,當局指無接觸過乘客。

新增的一宗死亡個案,是萬華區工作的70多歲獨居老婦。她有心血管疾病,上周六出現病徵,但拒絕就醫。家人兩日後上門探訪,發現已沒有生命跡象,死後化驗對新型冠狀病毒呈陽性。

台北市長柯文哲指,為了醫療體系,強制市內醫院所有人員都要打疫苗。夜市、超市等飲食攤擋,即日起只准外賣。

而原定下個月在台灣舉行的東京奧運棒球資格賽,改在墨西哥舉行。台灣未決定是否繼續參加。

再有4架解放軍軍機飛入台灣西南空域,包括2架殲轟-7戰機及1架遠程干擾機和反潛機。這次是月內第12次有解放軍軍機飛入台灣空域,台灣軍方派出空中巡邏兵力應對,以廣播驅離,並以防空導彈追監飛入的解放軍軍機。

