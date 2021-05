Stockton市亞裔警員殉職 警局舉行追悼會（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中谷Stockton市亞裔警員Jimmy Inn,上星期二在處理一宗家暴案中,被疑犯開槍擊斃,Stockton警局周三為他舉行追悼會。

30歲柬埔寨裔警員Inn周三舉殯,有大批警員和親友出席,Inn在Stockton警局任職近6年,遺下同樣是Stockton警員的太太Tela,12和14歲大的繼子女,以及7個月大的親兒子。

Tela在追悼會上表示,Inn是一個不斷付出和追求做得更好的男人,愛他的繼子女有如他親生的一樣,亦給予她信心去完成警察學校,帶給他笑容和歡樂。

奧克蘭(屋崙)華埠社區人士都指,身為亞裔以及為了支持警員,他們都打算為Inn的家人籌款。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎說:「他盡忠職守,幫助社區,希望有一個好的家庭,但可惜回不了家,這幾個月,尤其這兩年當中,我們經常關注到個人安全,亦希望照顧到長者和社區,每次能夠幫到我們的都是警察,希望藉這個機會,鼓勵所有警隊,對他們說我們社區會支持你的。」

5月11日早上,警員Inn接報懷疑發生家暴案,目擊者表示,聽到有人尖叫,之後見到一個女人衣服被扯爛,流血,疑似遇襲,Inn抵達現場,敲門叫「有警察」時,疑犯一開門就馬上對Inn開了多槍,之後同另一名警員駁火。

期間他走回屋內,勒著他8歲兒子頸部,有途人見狀後認為疑犯想勒死該孩子,於是上前將他撲倒,警員之後趁機開槍射傷疑犯。

Inn和該名疑犯送院後不治。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。