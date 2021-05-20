Stockton市亞裔警員殉職 警局舉行追悼會（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

中谷Stockton市亞裔警員Jimmy Inn，上星期二在處理一宗家暴案中，被疑犯開槍擊斃，Stockton警局周三為他舉行追悼會。

30歲柬埔寨裔警員Inn周三舉殯，有大批警員和親友出席，Inn在Stockton警局任職近6年，遺下同樣是Stockton警員的太太Tela，12和14歲大的繼子女，以及7個月大的親兒子。

Tela在追悼會上表示，Inn是一個不斷付出和追求做得更好的男人，愛他的繼子女有如他親生的一樣，亦給予她信心去完成警察學校，帶給他笑容和歡樂。

奧克蘭（屋崙）華埠社區人士都指，身為亞裔以及為了支持警員，他們都打算為Inn的家人籌款。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎說：「他盡忠職守，幫助社區，希望有一個好的家庭，但可惜回不了家，這幾個月，尤其這兩年當中，我們經常關注到個人安全，亦希望照顧到長者和社區，每次能夠幫到我們的都是警察，希望藉這個機會，鼓勵所有警隊，對他們說我們社區會支持你的。」

5月11日早上，警員Inn接報懷疑發生家暴案，目擊者表示，聽到有人尖叫，之後見到一個女人衣服被扯爛，流血，疑似遇襲，Inn抵達現場，敲門叫「有警察」時，疑犯一開門就馬上對Inn開了多槍，之後同另一名警員駁火。

期間他走回屋內，勒著他8歲兒子頸部，有途人見狀後認為疑犯想勒死該孩子，於是上前將他撲倒，警員之後趁機開槍射傷疑犯。

Inn和該名疑犯送院後不治。

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