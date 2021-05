舊金山市長布里德在新預算將提高警力項目（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對過去一年來,不斷有舊金山年長人士面對暴力襲擊事件,舊金山布里德周三在線上會見中文媒體時透露,在新預算中,將有提高警力的項目。

為了應對在亞裔社區發生的暴力事件,市長布里德表示,警方積極破案並逮捕肇事人士,而地檢處也有提出相關指控。

縱然這些亞裔受害人的案件中,有不少肇事人是非洲裔,布里德也感謝華裔社區沒有將矛頭指向該社區。

布里德說:「令人難受的是,我也注意到這些事件中,有大多數的肇事者是非洲裔男子,所以我們的非洲裔社區,必須更加努力的在對應這問題方面,有社區中的非洲裔男子參與。」

針對華裔社區希望見到更多警察巡邏的意願,布里德表示,將支付更多的超時工資,讓警員增加巡邏工作,她也建議增加警察學院班,但是她表示這計畫面對兩個挑戰,一、在目前的社會環境中不容易找到要當警察的人;二、警察學院的撥款可能會被市議會反對,市民可以向市議員表達他們的意願。

布里德表示,自疫情爆發以來,市府已經撥款2,400萬協助受影響的小商業,當中40%受惠人是亞太裔,而她也表示將在下個月宣布一項給一百個華埠店面提供資助撥款的計畫。

布里德補充,會繼續支持社區護送和協助年長人士出外進行日常活動的項目。

