【KTSF】

舊金山(三藩市)Cole Valley周三清晨發生住宅火警,造成一人死亡,警方表示,大風的天氣令到救火工作加倍困難。

現場位於Shrader街1130號,距離金門公園和舊金山(三藩市)加大分校(UCSF)Parnassus校址不遠。

舊金山消防局表示,清晨6點左右,現場住宅發生一級火警,住宅的三樓起火,後來消防局將火勢升為2級,消防局從住宅裡救出一個男人,但搶救無效,他當場死亡。

本地KPIX電視台引述鄰居指出,死者患有帕金遜症,行動不便,所以更難將他救出來,火警原因仍在調查中。

