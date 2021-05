【KTSF 歐志洲報導】

東灣San Lorenzo和奧克蘭(屋崙)周三凌晨各有民宅發生火警。

San Lorenzo一棟獨立住屋周三凌晨發生火警,Alameda縣消防部門表示,在清晨2點29分接報,Brandini Avenue一棟房屋起火,消防人員在到達現場之後,發現火舌在屋子後方,救出兩個人送院醫治,還有另外兩個住客就沒有受傷,但是失去住所。

同樣在東灣,奧克蘭周三凌晨也發生民宅起火事故,消防人員在3點38分發出訊息,Alcatraz Avenue 600號路段一棟獨立屋發生火警,出動四輛消防車救火,目前沒有傳出有任何人在事件中受傷。

