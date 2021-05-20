少年店鋪盜竊越來越大膽 執法人員歸咎47號提案（視頻）



【KTSF 嚴劍蓉報導】

無論是北加州抑或南加州，到店舖盜竊的未成年人士都越來越大膽，有執法人員將店舖盜竊案飇升歸咎於加州47號提案。

3名少女上週五進入南加州洛杉磯Woodland Hills一間煙酒舖搶劫電子煙、香煙和酒。

店主George說：「店員試圖阻止她們，叫她們停止，不得盜竊，馬上離開，但她們置之不理。」

不願上鏡的煙酒舖老板George公開拍到犯案過程的閉路電視片段，可以見到其中一名少女向店員揮拳，當她們將要離開時，白衫的少女再向店員揮拳，之後她們再次進入店舖，搶掠更多貨品，同一名少女更拿起一支酒擲向店員。

George說：「如果擲中店員，他會沒命。」

片段顯示，這3個少女回來3次，她們不斷咒駡和恐嚇該店員，又在店內搗亂，在最後離開店舖前，她們還告訴店員她們可以為所欲為。

George說：「你不能踫我，我可以為所欲為因為未成年，她知道她會沒事，因為沒有後果，沒有懲罰，法律（對未成年人的處罰）太輕。」

George和很多店舖老板都感到沮喪，他們一次又一次被盜竊，很多時犯案的都是同一班人，一些執法人員將店舖盜竊和盜竊案飇升，歸咎於加州47號提案，因為該提案降低盜竊案的罰則，任何財物損失少於950元的罪行只屬輕罪，意味即使是屢犯，很可能只是監禁很短時間，甚至不需坐牢。

洛杉磯警方表示，罪犯越來越大膽，因為非暴力罪案基本上沒有後果，警員指出，由於零保釋金政策，目前所有財產罪行的疑犯，都無需支付保釋金就可釋放，被捕6個月才提堂，而且地檢處不會因為疑犯有前科而要求加刑。

George說：「她們應該入獄，懲罰她們，教導她們正確的事，我不知道誰養育這些人。」

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