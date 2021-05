少年店鋪盜竊越來越大膽 執法人員歸咎47號提案（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

無論是北加州抑或南加州,到店舖盜竊的未成年人士都越來越大膽,有執法人員將店舖盜竊案飇升歸咎於加州47號提案。

3名少女上週五進入南加州洛杉磯Woodland Hills一間煙酒舖搶劫電子煙、香煙和酒。

店主George說:「店員試圖阻止她們,叫她們停止,不得盜竊,馬上離開,但她們置之不理。」

不願上鏡的煙酒舖老板George公開拍到犯案過程的閉路電視片段,可以見到其中一名少女向店員揮拳,當她們將要離開時,白衫的少女再向店員揮拳,之後她們再次進入店舖,搶掠更多貨品,同一名少女更拿起一支酒擲向店員。

George說:「如果擲中店員,他會沒命。」

片段顯示,這3個少女回來3次,她們不斷咒駡和恐嚇該店員,又在店內搗亂,在最後離開店舖前,她們還告訴店員她們可以為所欲為。

George說:「你不能踫我,我可以為所欲為因為未成年,她知道她會沒事,因為沒有後果,沒有懲罰,法律(對未成年人的處罰)太輕。」

George和很多店舖老板都感到沮喪,他們一次又一次被盜竊,很多時犯案的都是同一班人,一些執法人員將店舖盜竊和盜竊案飇升,歸咎於加州47號提案,因為該提案降低盜竊案的罰則,任何財物損失少於950元的罪行只屬輕罪,意味即使是屢犯,很可能只是監禁很短時間,甚至不需坐牢。

洛杉磯警方表示,罪犯越來越大膽,因為非暴力罪案基本上沒有後果,警員指出,由於零保釋金政策,目前所有財產罪行的疑犯,都無需支付保釋金就可釋放,被捕6個月才提堂,而且地檢處不會因為疑犯有前科而要求加刑。

George說:「她們應該入獄,懲罰她們,教導她們正確的事,我不知道誰養育這些人。」

