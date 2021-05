Palo Alto市Neiman Marcus發生劫案 賊人搶走43個名牌手袋

【KTSF】

位於南灣Palo Alto市Stanford購物中心的Neiman Marcus名店周三下午發生搶劫案,多名匪徒有組織地犯案,搶走總值約15萬元的名牌手袋。

Palo Alto市警方稱,案件涉及至少10名匪徒,包括5男5女,他們在中午時份闖入位於El Camino Real 180號的Neiman Marcus名店,以極速手法搶走43個名牌手袋,有些手袋繫上保安帶,賊人強行把保安帶扯斷,導致陳列貨架的玻璃也碎裂。

賊人得手後分乘3輛汽車逃走,包括一輛白色福特Mustang、深藍色Infiniti四門房車,以及一輛白色Infiniti四門房車,賊人在警方到場前成功逃脫,警方相信至少有另外兩人充當接應司機,協助賊人逃走。

目擊者形容,匪徒是非裔,全部戴上口罩或穿上連帽上衣。

警方最初接報指有持槍者在店內,但相信陳列貨架的玻璃碎裂所造成的聲浪,令報警者誤會是槍聲。

任何人如能提供消息,請聯絡Palo Alto市警方,電話:(650) 329-2413,或電郵往[email protected],也可傳文字短訊或留言到(650) 383-8984。

