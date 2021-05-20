Palo Alto市Neiman Marcus發生劫案 賊人搶走43個名牌手袋

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位於南灣Palo Alto市Stanford購物中心的Neiman Marcus名店周三下午發生搶劫案，多名匪徒有組織地犯案，搶走總值約15萬元的名牌手袋。

Palo Alto市警方稱，案件涉及至少10名匪徒，包括5男5女，他們在中午時份闖入位於El Camino Real 180號的Neiman Marcus名店，以極速手法搶走43個名牌手袋，有些手袋繫上保安帶，賊人強行把保安帶扯斷，導致陳列貨架的玻璃也碎裂。

賊人得手後分乘3輛汽車逃走，包括一輛白色福特Mustang、深藍色Infiniti四門房車，以及一輛白色Infiniti四門房車，賊人在警方到場前成功逃脫，警方相信至少有另外兩人充當接應司機，協助賊人逃走。

目擊者形容，匪徒是非裔，全部戴上口罩或穿上連帽上衣。

警方最初接報指有持槍者在店內，但相信陳列貨架的玻璃碎裂所造成的聲浪，令報警者誤會是槍聲。

任何人如能提供消息，請聯絡Palo Alto市警方，電話：(650) 329-2413，或電郵往[email protected]，也可傳文字短訊或留言到(650) 383-8984。

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