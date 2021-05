【KTSF 歐志洲報導】

東灣Dublin聯合校區的韓裔學區委員Catherine Kuo,在一所中學的停車場被車撞死,Alameda縣地檢處表示,將不會起訴事件中的肇禍司機。

針對Kuo 3月間在一所中學的停車場被車撞死的事件,Alameda縣地檢處表示,將不會提告肇禍司機。

48歲的Kuo出事當天,在Fallon中學當義工派發食物,她將食物放在一個車廂時,被後面駛來的車撞倒,地檢處之後的調查發現司機有錯,但是沒有犯罪意圖。

而Dublin聯合校區在周一晚的會議中,一致推選Catherine Kuo的丈夫William Kuo接任第三區的學區委員。

