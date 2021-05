紐約市周三全面重開 商店餐廳可容納百分百人數

【KTSF 江良慧報導】

紐約市在周三正式全面重開,大部分的商店和餐廳可以在較少限制下重開,接待人數也可以是該店的百分百上限,為紐約人重返疫症爆發前的日子邁出一大步。

紐約市長白思豪說:「這真是重要的一天,證明了疫苗有效。」

接種完整疫苗的人,在紐約和康涅狄格州大部分地區都無需戴口罩,加上新澤西州,3個州的商業如今都可以恢復百分百顧客容量,去年的疫情重災區,如今向著正常日子全速前進。

已接種疫苗的醫護Vikram Mulchandani說:「我認為這是我們重要里程碑,肯定高興我們來到這裡。」

不過不是所有人都準備改變,Brenda Jones說:「我會一直戴口罩,因為很混亂,你怎知誰已經打針誰沒有。」

現實是你不會知道,而雖然疾控中心有發出新指引。

白宮抗疫顧問Anthony Fauci醫生說:「我認為大眾誤會了,以為是撤銷所有人的口罩令,這不是,這也不是他們的錯,只是,大家可能看得太快,或者只聽到一部分。」

目前全國有六成成年人已經打了至少一針,而雖然每天接種率放緩,但功效仍在,新症、住院和死亡人數持續下跌。

CNN分析發現,在達到拜登總統的7月4日前七成成年人接種至少一劑目標的7個州,人均病例比率平均比其他州低10%,但在接種人數少於一半的10個州,人均病例就高出接近20%。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。