舊金山少年涉打劫不成報復店主被警拘捕（視頻）

一名少年涉嫌星期六在舊金山(三藩市)華埠搶劫不成功後報復,用胡椒噴霧襲擊一名女商戶,警方拘捕了疑犯,警方表示,中央警局的警員翻看閉路電視,認得16歲的男疑犯住在華埠,警方周二在疑犯的寓所拘捕他,當時他的一名家長也在場,少年疑犯面對搶劫、盜竊、使用腐蝕性化學品襲擊他人,以及毆打他人的罪名。

舊金山警方表示,上星期六中午時分,位於Grant Avenue夾Washington街一名華裔女商戶企圖阻止少年疑犯偷東西,結果被疑犯打,而一名阻止疑犯的遊客,也被疑犯拳打臉部。

當天下午將近6點,同一名少年疑犯返回店鋪報復,向女商戶的眼睛噴胡椒噴霧,導致她要送院治療,負責華埠治安的中央警局局長吳俊偉(Julian Ng)表示,周二拘捕了疑犯。

吳俊偉說:「只有一名疑犯,他被捕時有另一個人與他一起,疑犯未成年,所有我不能透露更多資料,但可以說,這疑犯與同一地點兩宗案件有關,是同一個疑犯,他被扣押在少年司法中心。」

吳俊偉表示,雖然最初疑犯的罪行是高買,可是他事後使用暴力,所以列為搶劫案處理。

遇襲的女商戶,經營出售蘋果手機配件的商店,她表示,襲擊她的疑犯居住在華埠,並經常在華埠偷竊和搞事,警方拒絕置評,但表示已經派出負責社區關係的警員,向女事主提供援助。

另外,在舊金山華埠5月1號星期六,3名賊人光天化日下搶劫位於Washington街的六福珠寶店,搶走總值數萬元的金飾,案發的同一時間,舊金山警察局局長Bill Scott及多名警隊高層正拜會中華總會館,並到訪多個商戶,警察局長後來去到珠寶店視察,吳俊偉表示,案件已有眉目,警方正全力調查。

吳俊偉說:「我們的盜竊案調查組全力調查,現正進行中,我也密切跟進,我們有很好的線索,但因案件在調查中,我不能透露更多資料。」

