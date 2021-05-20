舊金山少年涉打劫不成報復店主被警拘捕（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

一名少年涉嫌星期六在舊金山（三藩市）華埠搶劫不成功後報復，用胡椒噴霧襲擊一名女商戶，警方拘捕了疑犯，警方表示，中央警局的警員翻看閉路電視，認得16歲的男疑犯住在華埠，警方周二在疑犯的寓所拘捕他，當時他的一名家長也在場，少年疑犯面對搶劫、盜竊、使用腐蝕性化學品襲擊他人，以及毆打他人的罪名。

舊金山警方表示，上星期六中午時分，位於Grant Avenue夾Washington街一名華裔女商戶企圖阻止少年疑犯偷東西，結果被疑犯打，而一名阻止疑犯的遊客，也被疑犯拳打臉部。

當天下午將近6點，同一名少年疑犯返回店鋪報復，向女商戶的眼睛噴胡椒噴霧，導致她要送院治療，負責華埠治安的中央警局局長吳俊偉（Julian Ng）表示，周二拘捕了疑犯。

吳俊偉說：「只有一名疑犯，他被捕時有另一個人與他一起，疑犯未成年，所有我不能透露更多資料，但可以說，這疑犯與同一地點兩宗案件有關，是同一個疑犯，他被扣押在少年司法中心。」

吳俊偉表示，雖然最初疑犯的罪行是高買，可是他事後使用暴力，所以列為搶劫案處理。

遇襲的女商戶，經營出售蘋果手機配件的商店，她表示，襲擊她的疑犯居住在華埠，並經常在華埠偷竊和搞事，警方拒絕置評，但表示已經派出負責社區關係的警員，向女事主提供援助。

另外，在舊金山華埠5月1號星期六，3名賊人光天化日下搶劫位於Washington街的六福珠寶店，搶走總值數萬元的金飾，案發的同一時間，舊金山警察局局長Bill Scott及多名警隊高層正拜會中華總會館，並到訪多個商戶，警察局長後來去到珠寶店視察，吳俊偉表示，案件已有眉目，警方正全力調查。

吳俊偉說：「我們的盜竊案調查組全力調查，現正進行中，我也密切跟進，我們有很好的線索，但因案件在調查中，我不能透露更多資料。」

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