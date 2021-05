灣區9縣衛生官員聯署支持維持口罩令至6月15日（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

加州衛生部長在星期一宣佈,加州會維持口罩令至6月15日後,包括灣區9個縣在內的12名加州縣府衛生官員周三聯署發表聲明,支持維持戴口罩令至6月15日。

灣區九個縣和柏克萊市衛生局都有聯署支持加州把口罩令維持到6月15日,該聲明表示,加州接種疫苗進度理想,有接近一半16歲或以上的人已經接種完整疫苗,有接近65%人接種了至少一劑。

不過未接種完整疫苗,完全沒有接種疫苗,或者不合資格接種的人還是有很多,所以未來一個月更是關鍵,要確保更多加州居民可以接種疫苗,和商業或機構準備好實施疾控中心更新了的口罩指引。

另外,中半島San Mateo縣周三也正式發出新聞稿,表示會遵從州衛生部在戴口罩、群聚和外遊的指引,強調要放寬所有限制,關鍵還是要接種疫苗,已經接種完整疫苗的人在戶外無需戴口罩,除非是身處於有大批人的場合,例如是現場表演,遊行、節日慶典和體育活動。

未接種疫苗的人,在戶外的時候除非是不能保持社交距離,否則也無需戴口罩,室內場所就所有人都要戴口罩。

已經進入黃色的縣,大部分商業的室內營業可招待人數是人數上限的一半,另外,當局還是不鼓勵那些未接種完整疫苗的人外遊。

