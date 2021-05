【KTSF】

一名亞裔女子周二早上在灣區捷運(BART)被搶並遭到攻擊,受害女子眼睛部位瘀青、腫脹。

BART警方說,襲擊發生在周二上午約8點,發生在第16街和市民中心站之間的往東灣火車上,一名男子走向她,要她交出手機,女子拒絕,結果被揍多拳,隨身物也被搶走。

警方不認為這是跟種族仇恨有關,因為對方沒有說出跟種族歧視有關的詞句,不過有鑑於近日亞裔不斷受攻擊,捷運警方正在調查此案,目前尚未抓到犯案者。

受害女子前往醫院治療後目前在家休息。

