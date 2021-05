賀錦麗對亞裔遇襲感憤怒 望化悲憤為力量（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

副總統賀錦麗和前國務卿希拉莉周三出席亞太裔勝利聯盟的網上峰會,賀錦麗表示,她作為亞太裔社區的一員,對最近針對仇恨亞裔的案件同樣感到憤怒和悲痛,並希望化悲憤為力量。

賀錦麗說:「我知道過去一年,都是相當多的痛苦,尤其是對亞太裔社區,針對亞裔的仇恨和暴力案件,我們全部見到,作為這社區的一員,我都感到憤怒和悲痛,我相信有機會化悲憤為力量,將對不公義事情的不憤轉化為力量。」

賀錦麗又表示,去年疫情爆發初期,有1,100宗仇恨亞裔事件報告,過去一年,總共收到超過6,600多宗針對亞裔的仇恨事件報告,她表示,慶幸周二國會眾議院最後表決通過對抗亞太裔遭受襲擊,和反種族歧視的「仇恨犯罪法」,法案跟著送交總統拜登,預期拜登本星期內簽署法案生效。

希拉莉在網上論壇上提到亞裔選民在去年總統大選上的威力不容置疑,即使面對各種挫折,亞太裔仍然團結不屈。

希拉莉說:「我見到真正的團結,不只是亞太裔社區,而是加上同盟,多了人站出來發聲,明顯為公義、平等、包容性的美國投票,包容所有族裔,尤其是對抗目前見到的,滋擾、忽視、仇視亞裔社區的事件。」

