再有白宮官員在白宮外受到神秘聲波襲擊

【KTSF 嚴劍蓉報導】

再有白宮官員在白宮外受到神秘「聲波襲擊」,情報官員正加緊追查誰是幕後黑手。

CNN有線新聞網絡引述多名消息來源指,兩名受神祕聲波襲擊的官員,都是國家安全委員會官員,一人在白宮入口附近遇襲,另一人在通過白宮南面的橢圓形草坪附近的閘口時遇襲,兩宗事件均在去年11月發生。

這兩宗個案,與過去先後發生在過百名美國外交人員和情報人員身上的神秘聲波襲擊一致,情報官員相信,可能是由定向的微電波引起。

前特勤人員Jonathan Wackrow說:「但這又有心理影響,基於怎樣發動襲擊,為何選擇這個地點,它在發出訊息,顯示我們可以這麼接近白宮發動襲擊。」

這種稱為「哈瓦那綜合症」的神祕聲波襲擊,約5年前首先發生在古巴的美國駐外人員身上,之後在俄羅斯和中國的美國外交和情報人員也受到類似襲擊,受害人出現的症狀包括耳鳴、頭暈、劇烈頭痛和噁心等。

這名前中情局資深官員是受害人之一,他在2017年出訪莫斯科,受到聲波襲擊後天天都頭痛,結果他被診斷出腦部創傷,被迫提早退休。

究竟是誰發動襲擊?現任和前任美國官員表示,可能是俄羅斯或中國。

根據CNN取得的美國情報文件,俄國已研發微波武器多年。

前中情局官員Robert Baer說:「這方面最出色的是俄國人,他們的工程師很厲害,我懷疑是俄羅斯做的,是開足馬力的情報行動,而非傷害任何人。」

俄羅斯官員已強烈否認涉案,中國和古巴官員也否認與襲擊有關。

專家指出,他們不相信總統拜登在白宮內會有任何危險,但如果他走出白宮呢?

Wackrow說:「如果有極低的機率危脅到總統,曝露的時間將會很短,特勤人員很快會有所行動。」

拜登政府已加緊追查這種刺耳的神秘聲波的來源,中情局局長已開始每天收到相關匯報。

