台灣再多267宗本地病例 全台疫情警戒升至第三級

台灣新增267宗本地確診,5日累計病例破千,台南首度「失守」。全台疫情警戒升至第三級,禁止室內5人聚會等。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布︰「我們要提升全國到三級警戒,要全國的標準一致、一體執行。」全台統一升至這個第二高的防疫級別,與疫情重災區新北和台北看齊。

疫情在彰化、桃園擴大,台南更首度錄得確診。今次提升警戒級別至少維持到下周五,再按情況調整。意味全台民眾外出均需戴口罩,室內限聚5人、室外限聚10人,娛樂場所等非必要場所需關閉。

疫情下多間醫院失守,台大醫院最少10名員工確診,醫院暫停常規手術及接收新症。首先發病的工務室員工,工作上不會與病人接觸。而患者中有人到過疫情嚴重的萬華區,估計是在院外染病後傳染同事,而非院內感染。

當局呼籲民眾切勿一窩蜂前往檢測,以免浪費醫療資源、增加感染風險。又公布有41萬劑阿斯利康疫苗由荷蘭運抵台灣,會預留部分予醫護和防疫人員。

為了加強協調防疫工作,中央與地方官員每日上午加開全國防疫會議和記者會,以整合資源、檢視執行進度及澄清假訊息。

