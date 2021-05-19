台灣再多267宗本地病例 全台疫情警戒升至第三級

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台灣新增267宗本地確診，5日累計病例破千，台南首度「失守」。全台疫情警戒升至第三級，禁止室內5人聚會等。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布︰「我們要提升全國到三級警戒，要全國的標準一致、一體執行。」全台統一升至這個第二高的防疫級別，與疫情重災區新北和台北看齊。

疫情在彰化、桃園擴大，台南更首度錄得確診。今次提升警戒級別至少維持到下周五，再按情況調整。意味全台民眾外出均需戴口罩，室內限聚5人、室外限聚10人，娛樂場所等非必要場所需關閉。

疫情下多間醫院失守，台大醫院最少10名員工確診，醫院暫停常規手術及接收新症。首先發病的工務室員工，工作上不會與病人接觸。而患者中有人到過疫情嚴重的萬華區，估計是在院外染病後傳染同事，而非院內感染。

當局呼籲民眾切勿一窩蜂前往檢測，以免浪費醫療資源、增加感染風險。又公布有41萬劑阿斯利康疫苗由荷蘭運抵台灣，會預留部分予醫護和防疫人員。

為了加強協調防疫工作，中央與地方官員每日上午加開全國防疫會議和記者會，以整合資源、檢視執行進度及澄清假訊息。

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