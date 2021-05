少年盜竊不成用胡椒噴霧報復女店主 地檢官評論案件（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台日前報導過,舊金山(三藩市)華埠一名少年匪徒涉嫌盜竊不成功後,返回店鋪報復,用胡椒噴霧襲擊女商戶,舊金山地檢官周二評論這宗案件,並提及地檢處如何處理涉及未成年人士的案件。

上星期六,華埠Grant Avenue夾Washington街一間專賣蘋果手機配件的店舖,發生企圖盜竊事件,一名少年匪徒涉嫌偷走三個手機殼,可是被一名遊客制止,到了下午,少年匪徒返回店舖,向女店主噴胡椒噴霧。

舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)周二在中文傳媒記者會上表示關注這宗案件,地檢處的受害人服務組主管Kasie Lee已經與受害人聯繫,而博徹思計劃本星期會到華埠,與受害人以及其他華埠商戶商討如何可以改善華埠治安。

問到地檢處如何處理未成年疑犯,博徹思表示,地檢處起訴所有犯案的成年人以及未成年人士,將他們繩之於法,而最大不同就是:「當有人危害社區,他們需要承擔後果,以提升公共安全,最主要的分別就是,州法規定我們使未成年人士承受罪責,特別注重更生,以及為他們長遠利益著想。」

案中受害人表示,希望居住在華埠的少年匪徒搬離華埠,不要再騷擾商戶,地檢處表示,沒有權驅逐居民,但可以要求法庭申請禁制令,不准疑犯接近受害商戶。

Kasie Lee說:「一般來說當未成年人士進入司法程序,例如涉及高買或商業盜竊,少年法庭可以,並通常都會發出禁制令,不准疑犯接近受害人100碼範圍之內。」

至於控方可否要求不准疑犯進入一個社區,例如華埠,博徹思的回應是:「如果有人多次因為盜竊被捕,我們或市府律師可否獲得法庭命令,禁止他們進入華埠,上週一名舊金山法官有裁決,答案是不可以,是不合法的。」

博徹思也提到其他華裔社區發生的罪案,包括2019年7月在華埠Stockton街,兩名僑領被搶劫以及遇襲的案件,地檢處表示,案中三名被告正面對初審,預料本周完成初審程序,距離陪審團審訊近了一步。

