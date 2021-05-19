少年盜竊不成用胡椒噴霧報復女店主 地檢官評論案件（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

本台日前報導過，舊金山（三藩市）華埠一名少年匪徒涉嫌盜竊不成功後，返回店鋪報復，用胡椒噴霧襲擊女商戶，舊金山地檢官周二評論這宗案件，並提及地檢處如何處理涉及未成年人士的案件。

上星期六，華埠Grant Avenue夾Washington街一間專賣蘋果手機配件的店舖，發生企圖盜竊事件，一名少年匪徒涉嫌偷走三個手機殼，可是被一名遊客制止，到了下午，少年匪徒返回店舖，向女店主噴胡椒噴霧。

舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin）周二在中文傳媒記者會上表示關注這宗案件，地檢處的受害人服務組主管Kasie Lee已經與受害人聯繫，而博徹思計劃本星期會到華埠，與受害人以及其他華埠商戶商討如何可以改善華埠治安。

問到地檢處如何處理未成年疑犯，博徹思表示，地檢處起訴所有犯案的成年人以及未成年人士，將他們繩之於法，而最大不同就是：「當有人危害社區，他們需要承擔後果，以提升公共安全，最主要的分別就是，州法規定我們使未成年人士承受罪責，特別注重更生，以及為他們長遠利益著想。」

案中受害人表示，希望居住在華埠的少年匪徒搬離華埠，不要再騷擾商戶，地檢處表示，沒有權驅逐居民，但可以要求法庭申請禁制令，不准疑犯接近受害商戶。

Kasie Lee說：「一般來說當未成年人士進入司法程序，例如涉及高買或商業盜竊，少年法庭可以，並通常都會發出禁制令，不准疑犯接近受害人100碼範圍之內。」

至於控方可否要求不准疑犯進入一個社區，例如華埠，博徹思的回應是：「如果有人多次因為盜竊被捕，我們或市府律師可否獲得法庭命令，禁止他們進入華埠，上週一名舊金山法官有裁決，答案是不可以，是不合法的。」

博徹思也提到其他華裔社區發生的罪案，包括2019年7月在華埠Stockton街，兩名僑領被搶劫以及遇襲的案件，地檢處表示，案中三名被告正面對初審，預料本周完成初審程序，距離陪審團審訊近了一步。

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