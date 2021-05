安老自助處重新推出長者護伴計劃（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

亞裔長者遇襲的案件頻頻發生,為了讓長者外出時更安心,舊金山(三藩市)市府撥款安老自助處重新推出長者護伴計劃,究竟計劃是如何運作的呢?

安老自助處的長者護伴計畫,其實早在80年代已經推出過,就是由經過訓練的員工,護送長者到不同地方辦事,不過由於經費問題,在2000年初已經停辦。

針對近日越來越多亞裔長者遇襲,市府決定撥款給安老自助處,再度推出計劃。

安老自助處社區服務部主管覃福玲(Emily Chum)說:「仇視亞裔的罪案不斷攀升,令很多老人家本身在疫情時已經不能外出,現在因為安全問題,就更加很害怕,不敢外出,這個計劃叫做長者陪伴計劃,由我們的護伴可以陪伴長者做不同的事,例如去銀行、看醫生、牙醫,或者去拿食物包,去長者中心,讓他們覺得安全,可以繼續外出。」

覃姑娘表示,計劃原本的服務範圍是在華埠,但因為收到很多來自其他社區的查詢,因此將服務擴展到全市。

舉個例子,護伴可以護送住在灣景區的長者到列治文區看醫生,長者只需要提前告訴安老自助處接送的時間,起點及終點。

不過,安老自助處並不會安排交通工具接送長者,如果長者是乘搭公車,護伴會一起坐車,走路的話,就會一起步行。

而護伴的職責是在路程上確保長者的安全,化解可能出現的危機。

說:「我們不提倡做英雄,保障長者是最重要,以及如何在有紛爭即危險的時候緊急去處理,例如可不可以保持冷靜,懂不懂與長者溝通。」

覃姑娘指出,計劃的消息傳出後,報名及查詢的人非常踴躍,已經超過70人,反映出社區的確有需求。

說:「老人家會在銀行外排隊,每個月的月頭,他們都有機會成為壞人的目標,還有他們平時去很多地方,例如去到田德隆區,很多長者都告訴我是不夠膽再去,就算他再想去都好,其實需要是很大,整個舊金山很多區的老人家,無論我們做匯報的時候都好,他們都說現在真的很怕,就算搭巴士,在巴士站等,就不斷看來看去,很害怕。」

市府的經費原本只足夠聘請兩名護伴,不過有不少贊助安老服務的善長知道消息後,決定加碼,現時安老已經聘請了7名護伴,另外亦有義工協助。

現階段護伴正進行培訓,計劃預計將於本月内開始,有需要預約護伴的長者,請致電安老的社會服務部熱綫(415)677-7585報名。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。