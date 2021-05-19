安老自助處重新推出長者護伴計劃（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

亞裔長者遇襲的案件頻頻發生，為了讓長者外出時更安心，舊金山（三藩市）市府撥款安老自助處重新推出長者護伴計劃，究竟計劃是如何運作的呢？

安老自助處的長者護伴計畫，其實早在80年代已經推出過，就是由經過訓練的員工，護送長者到不同地方辦事，不過由於經費問題，在2000年初已經停辦。

針對近日越來越多亞裔長者遇襲，市府決定撥款給安老自助處，再度推出計劃。

安老自助處社區服務部主管覃福玲（Emily Chum）說：「仇視亞裔的罪案不斷攀升，令很多老人家本身在疫情時已經不能外出，現在因為安全問題，就更加很害怕，不敢外出，這個計劃叫做長者陪伴計劃，由我們的護伴可以陪伴長者做不同的事，例如去銀行、看醫生、牙醫，或者去拿食物包，去長者中心，讓他們覺得安全，可以繼續外出。」

覃姑娘表示，計劃原本的服務範圍是在華埠，但因為收到很多來自其他社區的查詢，因此將服務擴展到全市。

舉個例子，護伴可以護送住在灣景區的長者到列治文區看醫生，長者只需要提前告訴安老自助處接送的時間，起點及終點。

不過，安老自助處並不會安排交通工具接送長者，如果長者是乘搭公車，護伴會一起坐車，走路的話，就會一起步行。

而護伴的職責是在路程上確保長者的安全，化解可能出現的危機。

說：「我們不提倡做英雄，保障長者是最重要，以及如何在有紛爭即危險的時候緊急去處理，例如可不可以保持冷靜，懂不懂與長者溝通。」

覃姑娘指出，計劃的消息傳出後，報名及查詢的人非常踴躍，已經超過70人，反映出社區的確有需求。

說：「老人家會在銀行外排隊，每個月的月頭，他們都有機會成為壞人的目標，還有他們平時去很多地方，例如去到田德隆區，很多長者都告訴我是不夠膽再去，就算他再想去都好，其實需要是很大，整個舊金山很多區的老人家，無論我們做匯報的時候都好，他們都說現在真的很怕，就算搭巴士，在巴士站等，就不斷看來看去，很害怕。」

市府的經費原本只足夠聘請兩名護伴，不過有不少贊助安老服務的善長知道消息後，決定加碼，現時安老已經聘請了7名護伴，另外亦有義工協助。

現階段護伴正進行培訓，計劃預計將於本月内開始，有需要預約護伴的長者，請致電安老的社會服務部熱綫(415)677-7585報名。

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