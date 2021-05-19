Santa Clara縣進入黃色疫情級別

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣周三即將跟隨舊金山和San Mateo縣進入黃色疫情級別，代表商業可再進一步重開，更多員工也將可重回辦公室工作。

黃色級別代表，酒吧可以有限度重開室內，健身房和宗教禮拜場所等室內服務可以增加容納人數等。

縣公共衛生局長Sara Cody表示，Santa Clara縣現在的新症率是上個月的3分之1，確診率是0.5%，是疫情以來的最低值，七成五的居民接種了至少一劑疫苗，六成人已完成疫苗接種。

Cody說：「越多人接種疫苗，就越能保護未接種的人士。」

縣府還規定，僱主在未來兩星期內，需要詢問返回辦公室工作的員工有沒有接種疫苗，當局正跟Cal/OHSA加州職業安全及衛生部門討論，制定新的辦公室安全指引，例如准許已接種完整疫苗的員工在室內不需要戴口罩。

不過縣府強調，不會強制要求民眾接種疫苗，但是僱主可以自行制定員工需不需要打針後才上班。

Santa Clara縣法律顧問James Williams說：「衛生條例並沒有要求強制打針，這並非叫人強制接種疫苗，只是要求知道居民有否打疫苗，從而落實有關安全措施。」

另外，雖然Santa Clara縣進入黃色級別，但仍會跟隨加州的口罩令，要求民眾在室內戴口罩，而接種完整疫苗的人士，在戶外不需要戴口罩。

縣府仍繼續呼籲尚未打疫苗的人去打疫苗，並表示會安排免費VTA巴士服務，每天50班次，接載有需要的人士去接種站，民眾可以打電話預約，電話：(408) 809 2124。

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