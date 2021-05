Santa Clara縣進入黃色疫情級別

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣周三即將跟隨舊金山和San Mateo縣進入黃色疫情級別,代表商業可再進一步重開,更多員工也將可重回辦公室工作。

黃色級別代表,酒吧可以有限度重開室內,健身房和宗教禮拜場所等室內服務可以增加容納人數等。

縣公共衛生局長Sara Cody表示,Santa Clara縣現在的新症率是上個月的3分之1,確診率是0.5%,是疫情以來的最低值,七成五的居民接種了至少一劑疫苗,六成人已完成疫苗接種。

Cody說:「越多人接種疫苗,就越能保護未接種的人士。」

縣府還規定,僱主在未來兩星期內,需要詢問返回辦公室工作的員工有沒有接種疫苗,當局正跟Cal/OHSA加州職業安全及衛生部門討論,制定新的辦公室安全指引,例如准許已接種完整疫苗的員工在室內不需要戴口罩。

不過縣府強調,不會強制要求民眾接種疫苗,但是僱主可以自行制定員工需不需要打針後才上班。

Santa Clara縣法律顧問James Williams說:「衛生條例並沒有要求強制打針,這並非叫人強制接種疫苗,只是要求知道居民有否打疫苗,從而落實有關安全措施。」

另外,雖然Santa Clara縣進入黃色級別,但仍會跟隨加州的口罩令,要求民眾在室內戴口罩,而接種完整疫苗的人士,在戶外不需要戴口罩。

縣府仍繼續呼籲尚未打疫苗的人去打疫苗,並表示會安排免費VTA巴士服務,每天50班次,接載有需要的人士去接種站,民眾可以打電話預約,電話:(408) 809 2124。

