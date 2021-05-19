非裔男子布朗被警擊斃 檢方不起訴警員

【KTSF 張麗月報導】

北卡羅萊納州黑人男人布朗（Andrew Brown Jr.）被縣警開槍擊斃案件，縣地檢官指，縣警當時向布朗執行拘捕令時，布朗開車衝向警察，警察為了自衛，而向布朗開槍是合理，因此決定不起訴涉案的警員，但死者家屬就聲稱，其實警察毋需使用致命暴力。

公眾首次可以觀看警察向42歲布朗開槍的部份隨身錄影片段，案發地點Elisabeth City的縣地檢官表示，經過近一個月來的調查後，判定當時警察開槍是合理。

縣地檢官Andrew Womble說：「布朗先生的死是悲劇，但警察開槍是合理。」

Womble說：「當布朗的汽車駛向前時，縣警Lunsford正處於其汽車前面，所有警員都喝令他停止。」

地檢官又說，布朗沒有理會命令，開車衝向警察，令警察的生命受到威脅，警察為了自衛，而使用致命暴力是合理，因此決定不起訴開槍的警員，案發當時，警方正試圖執行同毒品案有關的搜查令與拘捕令。

案件發生後近一個月來，北卡州各地都有示威，要求當局公開警察開槍的隨身錄影帶。

上星期，死者布朗的家人表示，錄影片段顯示，警察開槍時，布朗對警察並沒有構成威脅。

家屬律師Chance Lynch說：「當開第一槍時，他坐在車內，然後他開始倒車，他根本沒有衝向縣警。」

布朗家人的代表律師就表示，錄影片段顯示，警察開槍不合理，家人公佈的獨立驗屍報告，指死者身中五槍，包括背部與頭部。

地檢官則指出，警員向死者汽車開的第一槍，射穿車頭擋風玻璃，而不是之前所說的車後座玻璃，FBI對本案展開民事調查。

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