非裔男子布朗被警擊斃 檢方不起訴警員

【KTSF 張麗月報導】

北卡羅萊納州黑人男人布朗(Andrew Brown Jr.)被縣警開槍擊斃案件,縣地檢官指,縣警當時向布朗執行拘捕令時,布朗開車衝向警察,警察為了自衛,而向布朗開槍是合理,因此決定不起訴涉案的警員,但死者家屬就聲稱,其實警察毋需使用致命暴力。

公眾首次可以觀看警察向42歲布朗開槍的部份隨身錄影片段,案發地點Elisabeth City的縣地檢官表示,經過近一個月來的調查後,判定當時警察開槍是合理。

縣地檢官Andrew Womble說:「布朗先生的死是悲劇,但警察開槍是合理。」

Womble說:「當布朗的汽車駛向前時,縣警Lunsford正處於其汽車前面,所有警員都喝令他停止。」

地檢官又說,布朗沒有理會命令,開車衝向警察,令警察的生命受到威脅,警察為了自衛,而使用致命暴力是合理,因此決定不起訴開槍的警員,案發當時,警方正試圖執行同毒品案有關的搜查令與拘捕令。

案件發生後近一個月來,北卡州各地都有示威,要求當局公開警察開槍的隨身錄影帶。

上星期,死者布朗的家人表示,錄影片段顯示,警察開槍時,布朗對警察並沒有構成威脅。

家屬律師Chance Lynch說:「當開第一槍時,他坐在車內,然後他開始倒車,他根本沒有衝向縣警。」

布朗家人的代表律師就表示,錄影片段顯示,警察開槍不合理,家人公佈的獨立驗屍報告,指死者身中五槍,包括背部與頭部。

地檢官則指出,警員向死者汽車開的第一槍,射穿車頭擋風玻璃,而不是之前所說的車後座玻璃,FBI對本案展開民事調查。

