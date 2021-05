普洛西贊成對北京冬奧實行「外交抵制」

【KTSF】

在國際社會有越來越多聲音要求全面抵制2022北京冬季奧運之際,聯邦眾議長普洛西周二表明贊成對北京冬季奧運實行「外交抵制」,她強調大家不能若無其事,認為中國主辦奧運的事並無不妥,大家要表明態度,不接受中國在新疆的所作所為。

普洛西說:「讓我們不贈慶中國政府,各國元首不為撐本國運動員而去中國。」

普洛西是在參加Tom Lantos人權委員會與國會與行政當局對華委員會的視訊會議時提出這行建議,所謂「外交抵制」,就是各國元首到時不出席北京冬季奧運的儀式與活動。

普洛西說:「那些去北京的國家元首,明知種族滅絕在發生中,還坐在你們的席位上,真的讓人會問,你們有和道德權威再談人權於世間?你們是否願意向中國政府致敬,在他們做出種族滅絕時?請在家慶賀你們的運動員,讓外交抵制發生,倘若這個奧運確是舉行,對這問題不吭聲是不可接受的。」

普洛西點名批評美國奧委會:「若美奧委不正視,那無可抵賴、數十年來,嚴重違反人權發生在中國之類的奧運主辦國家,那就等如是幫兇。」

美國奧委會較早時反對抵制奧運,認為抵制不是解決辦法,此外,普洛西也指出,過去30年來中國有些地方有所改變,但人權記錄就惡化,美國國會兩黨會繼續在這方面及其他方面追究中國的責任。

