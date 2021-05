【KTSF】

東灣高速公路上周一晚發生致命槍擊事件,截至目前共有兩人傷重不治,警方表示,槍手並不是隨意開火。

罪案現場有三個地方,州際580公路在MacArthur Boulevard的路段,67街和Foothill Boulevard交界路段,和Eastmont警察分局。

被槍擊的一輛派對巴士,車內的一名男子告訴警方,當時是和家人出外,慶祝女兒的21歲生日,在高速公路上遭到槍擊,但是司機沒有停下,車輛在一英里外的地方再度受到槍火襲擊,司機隨後將巴士開到半英里外的警察分局。

警方表示,槍手有開槍對象,並不是隨意開火,目前還在調查,警方呼籲有任何消息的民眾向警方通報。

