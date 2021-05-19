德州路州豪雨成災 一人死亡

【KTSF 馮政浩報導】

德州東南部和路易斯安納州西南部遭到豪雨水災，有些地方降雨14英寸，大雨更陸續有來。

一大堆車被洪水浸過，這個情景出現在路易斯安納州南部。

路易斯安納州Calcasieu區縣警局警長Roland Jones說：「很多意想不到的水浸，車輛停在中間，很多雨水，有很多人被困需要救援。」

在路州的Lake Charles，只是45分鐘，洪水就將停在路邊的車浸至車頂，救援隊竭盡所能去拯救。

被救援居民Connie Davis說：「我們的家遭到極之厲害的水浸，屋內的水有兩英尺深。」

在路州的州府Baton Rouge，情況同樣惡劣，最少一人死亡。

其中一個911求救中心，星期一晚接到超過800個求救電話，救援隊出動超過80次。

East Baton Rouge Parish區市長主席Sharon Weston Broome說：「一夜之間，Baton Rouge大都會區有些地方，竟然降雨13吋，任何排水系統都不能招架。」

市內數千人斷電，路州州長John Bel Edwards頒下緊急狀態令，而情況暫時仍未好轉，預計傾盤大雨星期二繼續，會有多4到6吋雨。

市府的建築物，包括市府大樓，星期二繼續關閉，而學校就全日停課。

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