【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)華埠周一有人涉嫌在光天化下日,企圖闖入一幢樓宇被警方拘捕,多名在場目擊者都拍攝到該名疑犯由犯案到被捕過程。

警方表示,周一下午約5時47分接報指,有一名男子企圖闖入Stockton街1000號路段一幢樓宇,被在場目擊者拍攝到,他用工具嘗試撬開正門。

警員到場時發現正門有被嘗試強行打開的跡象,於是以企圖爆竊罪名,將51歲男疑犯Johnny Alexander Benitez拘捕。

警方表示,疑犯是舊金山居民,不相信他是無家可歸者,疑犯面對企圖爆竊罪名。

警方也指出,疑犯因涉及一宗殘暴對待動物的案件,法庭對他發出拘捕令。

舊金山縣警資料顯示,直至周二傍晚為止,疑犯仍然被拘留在縣監獄,保釋金額為15,000元,定於周三早上首度出庭。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。