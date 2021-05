拜登稱政府會支持電動車發展 以遏制中國領先地位

【KTSF 吳倩妤報導】

總統拜登周二到福特汽車位於密西根州的電動車廠參觀,強調政府會支持電動車發展,以遏制中國的領先地位。

拜登指,中國在電動車的發展上有野心佔據領先地位,但美國絕不會讓中國得逞。

拜登說:「中國擁有比其他所有國家更大的製造規模,他們正在利用這種規模製造電池,不僅是在中國,還在德國和墨西哥製造,現在正在向全球出口這些電動汽車,在美國市場上遙遙領先,他們認為他們會贏,但是我要告訴他們,你們不會贏得這場比賽,我們不能讓他們得逞,我們必須快速前進,而這就是你們正在做的。」

目前美國在電動車市場上佔有的份額只有中國的3分之1,公共充電點數量更是遠遠落後於中國,拜登希望鼓勵設立新的電池工廠,認為這個是對促使美國電動車加快生產的關鍵。

拜登說:「我們過去在研發方面的投資,超過了世界上任何一個國家,而中國名列第九,但我們現在排名第八,中國排名第一,我們不能讓這種情況持續下去。」

拜登又指,會將重點放在電動汽車製造上,不但能解決氣候變化問題,還能創造高薪工作。

