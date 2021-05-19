拜登稱政府會支持電動車發展 以遏制中國領先地位

【KTSF 吳倩妤報導】

總統拜登周二到福特汽車位於密西根州的電動車廠參觀，強調政府會支持電動車發展，以遏制中國的領先地位。

拜登指，中國在電動車的發展上有野心佔據領先地位，但美國絕不會讓中國得逞。

拜登說：「中國擁有比其他所有國家更大的製造規模，他們正在利用這種規模製造電池，不僅是在中國，還在德國和墨西哥製造，現在正在向全球出口這些電動汽車，在美國市場上遙遙領先，他們認為他們會贏，但是我要告訴他們，你們不會贏得這場比賽，我們不能讓他們得逞，我們必須快速前進，而這就是你們正在做的。」

目前美國在電動車市場上佔有的份額只有中國的3分之1，公共充電點數量更是遠遠落後於中國，拜登希望鼓勵設立新的電池工廠，認為這個是對促使美國電動車加快生產的關鍵。

拜登說：「我們過去在研發方面的投資，超過了世界上任何一個國家，而中國名列第九，但我們現在排名第八，中國排名第一，我們不能讓這種情況持續下去。」

拜登又指，會將重點放在電動汽車製造上，不但能解決氣候變化問題，還能創造高薪工作。

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