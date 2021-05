【KTSF】

灣區周三和周四大風,周三下午至周四早上風勢最強,大風可能吹倒樹木和電線桿,導致停電,大風警示現正生效。

大家周三應該感受到風力的強勁,沿岸地區風力最強,舊金山(三藩市)最高風速達到每小時42英里。

國家氣象局發出的大風警示,周三下午5時到周四清晨5時生效,吹西北風,風速15到25英里,疾風風速高達40到50英里。

雖然大風,但氣象局指出,最近海洋帶來的濕潤天氣,以及細雨有助防止山火。

強風有可能吹倒戶外的物件,當局也呼籲大家要有停電的準備。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。