眾院通過「仇恨犯罪法」 送交拜登簽署（視頻）

為了對抗亞太裔遭受襲擊和反種族歧視的「仇恨犯罪法」,周二獲得國會眾議院最後表決通過,法案跟著送交總統拜登,預期拜登本星期內簽署法案生效。

國會眾議院周二以364票對62票的大比數票表決通過「疫情仇恨犯罪法」,意味著加快聯邦司法部去檢討仇恨犯罪,以及指派部門內一名官員,去監管法案的執行情況。

國會亞太裔黨團主席、來自加州的聯邦眾議員趙美心表示,過去一年舉報的反亞裔仇恨犯罪事件有6,600宗,經過一年來,亞裔社區的大聲疾呼求救,國會周二終於採取歷史性行動,通過這期待已久的仇恨犯罪立法。

疫症大流行去年3月爆發以來,有些政客,包括前總統特朗普稱這個疫症為「中國病毒」之後,反亞裔的暴力事件就層出不窮,3月在喬治亞州阿特蘭大市,有3間按摩院發生連環槍擊案,造成8人死亡,其中6名女死者是亞裔之後,國會參眾兩院的議員就催促加快對仇恨犯罪的立法。

資料顯示,今年第一季在16個大城市發生的反亞裔仇恨犯罪案件,比去年同期就激增超過164%。

