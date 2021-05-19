眾院通過「仇恨犯罪法」 送交拜登簽署（視頻）



【KTSF 張麗月報導】

為了對抗亞太裔遭受襲擊和反種族歧視的「仇恨犯罪法」，周二獲得國會眾議院最後表決通過，法案跟著送交總統拜登，預期拜登本星期內簽署法案生效。

國會眾議院周二以364票對62票的大比數票表決通過「疫情仇恨犯罪法」，意味著加快聯邦司法部去檢討仇恨犯罪，以及指派部門內一名官員，去監管法案的執行情況。

國會亞太裔黨團主席、來自加州的聯邦眾議員趙美心表示，過去一年舉報的反亞裔仇恨犯罪事件有6,600宗，經過一年來，亞裔社區的大聲疾呼求救，國會周二終於採取歷史性行動，通過這期待已久的仇恨犯罪立法。

疫症大流行去年3月爆發以來，有些政客，包括前總統特朗普稱這個疫症為「中國病毒」之後，反亞裔的暴力事件就層出不窮，3月在喬治亞州阿特蘭大市，有3間按摩院發生連環槍擊案，造成8人死亡，其中6名女死者是亞裔之後，國會參眾兩院的議員就催促加快對仇恨犯罪的立法。

資料顯示，今年第一季在16個大城市發生的反亞裔仇恨犯罪案件，比去年同期就激增超過164%。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。