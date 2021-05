朱利安尼兒子Andrew宣佈競選紐約州長（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

前紐約市長朱利安尼的兒子Andrew Giuliani周二宣佈代表共和黨競選紐約州長,挑戰已做三屆的現任州長Andrew Cuomo。

Andrew Giuliani說:「我的紐約同胞們,今天很榮幸在這裡與你們一起宣布,我將競選偉大的紐約州第57任州長。」

Andrew Giuliani曾擔任前總統特朗普的白宮助理,最近經常在保守派新聞網路Newsmax發表意見,但之前並沒有參加過任何公職選舉。

Andrew Giuliani說:「紐約人對我的了解之一,如果他們還不知道的話,就是我是一個真誠的人,我不會逃避我的過去,我在白宮為特朗普總統工作多年,我現在就說,我不是在逃避,我沒有逃避,我對我們能夠完成的許多政策感到非常自豪。」

Andrew Giuliani首次出現在公眾視線是1994年,他的父親朱利安尼宣示就任紐約市長,當時他才7歲,站在台上模仿父親的手勢,並重複他的一些講話,還被當時的Saturday Night Live主持人在節目中諷刺了一番。

2008年,他因被Duke大學高爾夫球隊踢除,而將大學告上法庭,Duke大學稱,Andrew Giuliani有霸凌行為,但是小朱利安尼否認,該訴訟在2010年被駁回。

上個月,聯邦調查員搜查他父親在曼哈頓的住所,作為老朱利安尼擔任特朗普私人律師期間進行商業交易調查的一部分,小朱利安尼對記者表示,搜查他父親住所的行為令人反胃,而且荒謬。

如果小朱利安尼要代表共和黨參選2022年的紐約州長選舉,他必須先勝過另外兩位黨內對手,來自長島的聯邦眾議員Lee Zeldin,以及Westchester縣行政官Rob Astorino,Astorino曾在2014年參加過競選,最後輸給民主黨的Andrew Cuomo 14個百分點。

而現任紐約州長Cuomo目前也面對性騷擾指控,而他的政府也因新冠肺炎導致許多療養院院友死亡一事的數據處理情況正接受調查,Cuomo目前尚未宣佈是否會第四度競選連任。

