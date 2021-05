舊金山華埠兩社區組織獲捐贈警報器和防狼噴霧（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

有鑑於近來針對華裔長者和婦女的攻擊案頻發,位於南灣的非牟利機構周二捐助警報器和胡椒噴霧給舊金山華埠的兩個社區組織,並資助共計5千元現金,投入社區安全防衛和宣導。

亞裔美好社區促進會劉嘉琳說:「這樣拔開來,警報就會響,你關上去,因為你有了這個警報器,你會得到周圍一些人的注意,他馬上知道,他也許他自己也不太安全,他沒有辦法來救你,但是他可以馬上幫你打911,警方可以立刻過來。」

遇到危險的時候,小小的一個警報器不但可以起到阻嚇作用,還能引起旁人的注意,為了幫助長者以及婦女能夠更好的保護自己,南灣非牟利組織AABC亞裔美好社區促進會,周二刻意從南灣北上舊金山贈送300個警報器和300個胡椒噴霧器,給亞洲婦女服務中心,另外還送了300個警報器給安老自助處的長者。

亞裔美好社區促進會董事賴淑娜說:「因為我們看到KTSF報導,在舊金山這邊常常有很多老人家受到欺負,被暴力相向,所以我們非常的有一個同理心,希望幫助這些老人家,希望送給他們防身器材,讓他們出外的時候比較安心一點。」

專門幫助受暴婦女的亞洲婦女服務中心和金門女子公寓,周二也收到來自非牟利基金會JT Family Foundation 2,500元的支票捐款,而安老自助處則收到來自美國道禪協會2,500元的支票捐款,都會用在弱勢族群的安全用途。

關注機構指出,疫情期間華裔社區面對仇視事件頻發,對於防身的需求激增,周二的捐贈來得正是時候。

金門女子公寓行政總監陳榮光說:「我們跟很多居民和家庭合作,很多都是長者和家長,他們都是亞裔移民,他們提到很擔心外出走動,所以我們正在協調一系列的自我防衛課程,會教導他們如何使用防身技巧,當他們在社區走動時,課程結束之後我們會向所有參加者發放防身袋。」

對於近期反亞太裔仇恨暴力罪行,亞洲婦女服務中心表示,感到無比傷心和憤怒,但其實這些惡行一點也不新鮮,只是疫情之下更加惡化。

金門女子公寓董事麥潤華說:「反亞裔仇恨犯罪對我們社區乃至國家都不陌生,我個人相信有很多我們可以做,來團結我們社區,為所有灣區和全國的人,這也是我們努力的事項,希望團結一致能做得更好。」

免費自衛班周三就有一場,已經報名額滿,接下來還會開設更多課程會開放給民眾參加。

除了仇恨問題,專門提供受暴或有安全危機婦女棲身之所的金門女子公寓表示,疫情期間收到關於婦女求助的需求,比平常高出兩成。

金門亞洲婦女服務中心行政經理陳秋華說:「求助的電話增加了20%,因為疫情原因很多人沒工作,待在家裡 可能有些男士就會燜在家裡會去賭錢或喝酒,賭錢輸了回家就拿太太出氣,小孩子出氣,所以家庭暴力是增加的。」

有需要幫助的灣區受害婦女可以撥打金門女子公寓的求助熱線:(415) 788—1008。

