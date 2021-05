全美有近100萬人將可領取聯邦新一輪紓困金（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

周一是年度報稅的截止日期,另外,全美將有近100萬人可以領取聯邦新一輪紓困金。

在疫情之前,年度個人收入報稅的截止日期是4月15號,而去年就因為疫情,已將申報1040稅表的截止日期延至7月15號,今年則第二次延遲截止日期,由於5月15號是星期六,所以納稅人又可以多兩天時間報稅,截止日期延至5月17號。

而如果想拿到退稅的人,由於國稅局(IRS)仍有2019和2020年積壓的大約530萬紙張報稅案件等待查驗,因此當中想拿退稅人,估計等待的時間也會延長。

根據國稅局的數據,由於稅改,聘請專業人士電子報稅的人今年增加了11%,而自己報稅的人則下跌了6%,而在4月中,國稅局人員接到關於詢問1040稅表問題的電話超過7500萬,但只有2%的電話有被接通,因此有稅務專業人士提醒,由於得不到國稅局的建議,報稅出錯的機率有可能增加,因此國稅局審核案件的機率也已經增加。

另一方面,從5月12號開始,全美有近100萬人可以領取拜登政府發放的紓困金,當中有約50萬人是因為國稅局去年找不到他們的記錄,但今年有報稅,因此補發去年的兩筆紓困金。

此外,如果2020年總收入低於2019年的納稅人,還可能有資格獲得另一筆紓困金,如果有孩童,或有其他需要撫養的人,也有資格獲得更多錢。

