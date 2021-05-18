全美有近100萬人將可領取聯邦新一輪紓困金（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

周一是年度報稅的截止日期，另外，全美將有近100萬人可以領取聯邦新一輪紓困金。

在疫情之前，年度個人收入報稅的截止日期是4月15號，而去年就因為疫情，已將申報1040稅表的截止日期延至7月15號，今年則第二次延遲截止日期，由於5月15號是星期六，所以納稅人又可以多兩天時間報稅，截止日期延至5月17號。

而如果想拿到退稅的人，由於國稅局（IRS）仍有2019和2020年積壓的大約530萬紙張報稅案件等待查驗，因此當中想拿退稅人，估計等待的時間也會延長。

根據國稅局的數據，由於稅改，聘請專業人士電子報稅的人今年增加了11%，而自己報稅的人則下跌了6%，而在4月中，國稅局人員接到關於詢問1040稅表問題的電話超過7500萬，但只有2%的電話有被接通，因此有稅務專業人士提醒，由於得不到國稅局的建議，報稅出錯的機率有可能增加，因此國稅局審核案件的機率也已經增加。

另一方面，從5月12號開始，全美有近100萬人可以領取拜登政府發放的紓困金，當中有約50萬人是因為國稅局去年找不到他們的記錄，但今年有報稅，因此補發去年的兩筆紓困金。

此外，如果2020年總收入低於2019年的納稅人，還可能有資格獲得另一筆紓困金，如果有孩童，或有其他需要撫養的人，也有資格獲得更多錢。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。