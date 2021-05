台灣本地個案增240宗 全台停課10天

【有線新聞】

台灣疫情續擴大,全台周四起停課10天,新增240宗本地確診,51宗源頭不明,有兩名患者死亡。

台北和新北市仍然是疫情重災區,新增本地個案逾200宗。全台本地病例累計超過境外輸入,有1100多宗,當中包括30多名學生染病,教育部宣布全台學校周三起,停止面授課堂10天。

至於新增的死亡個案,包括一名在台北萬華區工作的6旬婦人,她上周發燒,周日確診後在家隔離,但翌日失聯,被發現倒臥家中,送院後不治。

爆發院內感染的新北市亞東醫院,有一名患慢性病的8旬住院老翁,在院內染病後離世。高雄這間醫院,因為有行政人員和護士確診,全院人員漏夜撤走,當局派人到附近消毒。

台北和新北多間醫院有院內確診,但當局強調只有亞東醫院有院內傳播情況。

總統蔡英文視察疫情指揮中心,呼籲將醫療資源留給重症病人,會啟動集中檢疫所,安置輕症或無症狀患者。

她又公布台灣企業開發的疫苗已進入臨床測試第二期尾聲,預計可於7月底供應,亦正爭取由美國進口疫苗。

