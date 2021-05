灣區上周末發生多宗搶劫案 受害人有華裔（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

上週末灣區發生多宗罪案,其中有兩宗持槍入室搶劫案的受害人均為華裔,另外又有兩名亞裔分別在街上被人打劫。

上個星期五早上8點幾,有一名非洲裔男子闖入日落區36街一間民居,住在屋內的69歲華裔男事主聽到來自走廊的聲音,出去查看時,被疑犯用槍指住,強迫他交出財物,在賊人在屋內洗劫時,男事主趁機躲藏到另一處,賊人得手後逃離現場。

一個小時之後,又有一名華裔遭到入屋搶劫,事發在Ingleside區,一名手持武器的男子,強行闖入Excelsior Ave 700號街區的一戶民居,屋內的亞裔女事主聽到聲音後躲了起來,但被疑犯找到並用槍指住女事主,要求她留在自己的房間,賊人隨後開始翻箱倒櫃,最後空手離去。

同日差不多時間,街上亦發生一宗搶劫案,一名20幾歲的非洲裔男子,在Illinois街400號街區跳上一架豐田汽車,用槍指住坐在司機位的亞裔男人,要求他交出隨身財物,匪徒搶走一隻手錶後逃離現場。

而在周日下午3點幾,在Ingleside又發生一宗持槍搶劫案,事發在Carrie街夾Chenery街,遇劫的25歲女事主,她指匪徒是一名非洲裔男子,事發時用槍指住她和其他路人,威脅她交出財物,得手之後跳上一架SUV離開。

女事主報稱被搶走銀包、身份證件、手機及現金。

