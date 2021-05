舊金山華埠少年盜竊不成 用胡椒噴霧襲擊女店主報復（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)華埠週末發生企圖盜竊案,一名少年涉嫌進入一間售賣手機配件的店鋪,偷走幾個手機殼,但後來被一名抱不平的遊客制止,少年賊人下午返回同一間店鋪,用胡椒噴霧襲擊女店主。

舊金山華埠商戶陳小姐說:「非常精準的噴進我的眼睛,我感覺到一條紅線射進我的眼睛,然後雙眼就睜不開。」

在Grant Avenue夾Washington街經營手機配件店鋪的陳小姐表示,星期六早上,一名她見過的非洲裔少年進入她的店鋪,涉嫌偷走三個手機殼,走了之後再返回店鋪,對陳小姐說,幾個手機殼不合用,要求換另外三個手機殼,陳小姐要求對方出示收據,對方不肯,拿著那三個手機殼就走,陳小姐警告說要報警,對方也不理。

陳小姐說:「我慌亂之中沒有時間報警,我拍了他的照片,他拿了三個手機殼就走,我跟出去,我大喊有人搶東西,剛剛有兩個遊客經過,問發生什麼事,就阻止他,當時(少年)一拳打在遊客的眼角,他又打我中我的眼尾。」

事發後有人報警,警方到場並詳細調查,到了下午5點左右,涉嫌偷東西的少年返回店鋪,並且近距離向陳小姐的眼睛噴胡椒噴霧。

陳小姐說:「他一邊噴還一邊說,『你少管閒事』然後就走了,我反應過來時,一雙眼已經打不開,已經是刺痛,我馬上去洗手間清洗,我一離開水整塊臉都很痛,我雙眼都睜不開,非常的痛苦。」

陳小姐需要送院治療,她表示,已經好了許多,當時店內的客人馬上幫陳小姐報警。

陳小姐說:「從來未試過這樣的猖狂,經常有流浪漢進來偷東西,我們發現了,制止了他們,他們頂多很氣憤的離開,他不會回來報復,這次的事非常的惡劣,從來未試過。」

陳小姐表示,少年賊人是華埠平園居民。

陳小姐說:「我可以跟你說,他們兩兄妹在華埠,基本上所有商家都知道他們,他基本上每個商家都去偷過,我最希望能夠透過公眾言論,促使這一家人搬出華埠,不要再騷擾我們商戶,不要再令我們做生意這樣辛苦,還要每天提心吊膽。」

本台向舊金山警方求證,警方表示,相信疑犯未成年,所以不能透露有關他的資料,警方也表示,中央警局已經加派警員巡邏,並會派出社區警員,與陳小姐聯絡跟進事件。

