舊金山華埠少年盜竊不成 用胡椒噴霧襲擊女店主報復（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）華埠週末發生企圖盜竊案，一名少年涉嫌進入一間售賣手機配件的店鋪，偷走幾個手機殼，但後來被一名抱不平的遊客制止，少年賊人下午返回同一間店鋪，用胡椒噴霧襲擊女店主。

舊金山華埠商戶陳小姐說：「非常精準的噴進我的眼睛，我感覺到一條紅線射進我的眼睛，然後雙眼就睜不開。」

在Grant Avenue夾Washington街經營手機配件店鋪的陳小姐表示，星期六早上，一名她見過的非洲裔少年進入她的店鋪，涉嫌偷走三個手機殼，走了之後再返回店鋪，對陳小姐說，幾個手機殼不合用，要求換另外三個手機殼，陳小姐要求對方出示收據，對方不肯，拿著那三個手機殼就走，陳小姐警告說要報警，對方也不理。

陳小姐說：「我慌亂之中沒有時間報警，我拍了他的照片，他拿了三個手機殼就走，我跟出去，我大喊有人搶東西，剛剛有兩個遊客經過，問發生什麼事，就阻止他，當時（少年）一拳打在遊客的眼角，他又打我中我的眼尾。」

事發後有人報警，警方到場並詳細調查，到了下午5點左右，涉嫌偷東西的少年返回店鋪，並且近距離向陳小姐的眼睛噴胡椒噴霧。

陳小姐說：「他一邊噴還一邊說，『你少管閒事』然後就走了，我反應過來時，一雙眼已經打不開，已經是刺痛，我馬上去洗手間清洗，我一離開水整塊臉都很痛，我雙眼都睜不開，非常的痛苦。」

陳小姐需要送院治療，她表示，已經好了許多，當時店內的客人馬上幫陳小姐報警。

陳小姐說：「從來未試過這樣的猖狂，經常有流浪漢進來偷東西，我們發現了，制止了他們，他們頂多很氣憤的離開，他不會回來報復，這次的事非常的惡劣，從來未試過。」

陳小姐表示，少年賊人是華埠平園居民。

陳小姐說：「我可以跟你說，他們兩兄妹在華埠，基本上所有商家都知道他們，他基本上每個商家都去偷過，我最希望能夠透過公眾言論，促使這一家人搬出華埠，不要再騷擾我們商戶，不要再令我們做生意這樣辛苦，還要每天提心吊膽。」

本台向舊金山警方求證，警方表示，相信疑犯未成年，所以不能透露有關他的資料，警方也表示，中央警局已經加派警員巡邏，並會派出社區警員，與陳小姐聯絡跟進事件。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。