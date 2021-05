【KTSF】

聖荷西一名中年男子,涉嫌與兩名未成年少女發生性行為,正被警方調查。

警方接報指,52歲疑犯Richard Rojo在去年透過社交網站,分別結識兩名14和15歲的少女,之後涉嫌發生不當性行為。

Rojo是San Mateo社區學院的職員,他向警局自首後,馬上保釋外出,他即將在6月15日出庭。

警方相信本案有更多受害人,並呼籲他們聯絡警局,電話:(408)277-4102。

