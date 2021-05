【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)周末期間發生兩場非法汽車表演,涉及接近200輛汽車,約300多人,涉案人士在奧克蘭和附近城市找尋可以佔據的十字路口進行非法汽車表演。

警方在98大街夾Edes大街作出執法行動,共拘捕8人,發出14張告票,拖走23輛汽車。

警方目前正在找尋其他涉案車輛,一經確認後,警員會到達登記車主的地址,拖走涉案車輛。

任何人如能對案件提供消息,請電郵往:[email protected]

