CDC放寬戴口罩指引惹混亂遭批評（視頻）



【KTSF 張麗月報導】

聯邦疾控中心（CDC）的新指引放寬戴口罩令惹來混亂，州和地方政府以及商業都覺得無所適從，全美最大的護士工會主席周一更批評CDC這個新指引對公眾造成混亂，也對前線醫護人員構成危險。

不戴口罩，許多人都覺得比較舒適，但CDC上星期突然宣布新的口罩令，對於完成接種疫苗的人，在大部份情況下可以不用戴口罩，這新指引立即惹來混亂和不安。

紐約居民Wilson Hung說：「我不認為現在有足夠人接種了疫苗。」

全美最大的護士工會主席Jean Ross周一接受媒體訪問時就表示，CDC多次更改戴口罩指引，對公眾造成混亂，也危害前線醫護人員，因為現時並未脫離危險景況，每天有數以百計的人染疫死亡，死於變種病毒的人數仍然不斷上升。

Ross說：「造成非常混亂，我們有來自病人和家庭的詢問。」

這個護士工會希望CDC修訂這新指引，表明在控制疫情蔓延方面，戴口罩仍然是重要的元素。

許多醫護人員、僱主、州和地方官員仍然設法了解應該如何處理這個戴口罩令。

前美國醫務總監Jerome Adams就指，新指引來得太突然。

Adams說：「對公眾來說似乎有些反覆，一星期前說要戴口罩，現時又說可以除口罩。」

他又說，是否戴口罩的問題，由地方和州政府自行決定，更加會造成混亂。

不過CDC重申，口罩令新指引的改變將會是緩慢的過程，現時不足四成美國民眾完成接種疫苗，還有許多人猶疑是否接種疫苗。

有醫療專家指出，在公眾場所，根本不知道誰接種了疫苗，誰未接種，所以令人感到困惑，不過也有人希望因此可以鼓勵更多人去接種疫苗。

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