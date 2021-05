CDC放寬戴口罩指引惹混亂遭批評（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦疾控中心(CDC)的新指引放寬戴口罩令惹來混亂,州和地方政府以及商業都覺得無所適從,全美最大的護士工會主席周一更批評CDC這個新指引對公眾造成混亂,也對前線醫護人員構成危險。

不戴口罩,許多人都覺得比較舒適,但CDC上星期突然宣布新的口罩令,對於完成接種疫苗的人,在大部份情況下可以不用戴口罩,這新指引立即惹來混亂和不安。

紐約居民Wilson Hung說:「我不認為現在有足夠人接種了疫苗。」

全美最大的護士工會主席Jean Ross周一接受媒體訪問時就表示,CDC多次更改戴口罩指引,對公眾造成混亂,也危害前線醫護人員,因為現時並未脫離危險景況,每天有數以百計的人染疫死亡,死於變種病毒的人數仍然不斷上升。

Ross說:「造成非常混亂,我們有來自病人和家庭的詢問。」

這個護士工會希望CDC修訂這新指引,表明在控制疫情蔓延方面,戴口罩仍然是重要的元素。

許多醫護人員、僱主、州和地方官員仍然設法了解應該如何處理這個戴口罩令。

前美國醫務總監Jerome Adams就指,新指引來得太突然。

Adams說:「對公眾來說似乎有些反覆,一星期前說要戴口罩,現時又說可以除口罩。」

他又說,是否戴口罩的問題,由地方和州政府自行決定,更加會造成混亂。

不過CDC重申,口罩令新指引的改變將會是緩慢的過程,現時不足四成美國民眾完成接種疫苗,還有許多人猶疑是否接種疫苗。

有醫療專家指出,在公眾場所,根本不知道誰接種了疫苗,誰未接種,所以令人感到困惑,不過也有人希望因此可以鼓勵更多人去接種疫苗。

