加州將繼續實施口罩令至6月15日

【KTSF 郭柟報導】

聯邦疾病防控中心(CDC)雖然放寬口罩令,准許打齊針的人在室內或戶外,大部份情況下都毋須戴口罩,但加州會維持口罩令至6月15日。

舊金山(三藩市)華埠今日有人出街時已經脫下口罩,但是有很多人仍然繼續戴,加州衛生部長Mark Ghaly表示,加州居民現時在室內仍然需要戴口罩,而接種完整疫苗的人士,在戶外不需戴口罩,除非是多人聚集的地方。

他表示,維持口罩令的原因是,希望讓更多加州居民接種疫苗,當到達6月15號全面重啟經濟時更順利,另外也給商戶、僱主和僱員更多時間準備全面重開。

Ghal說:「6月15日之前這四個星期,讓一些合資格接種,但仍在考慮的人,見到社區開始減少戴口罩,可能打算本星期就去打針。」

他又表示,公立學校至2021年底前,學生和教師都要戴口罩,另外,進入醫院、公共交通工具、護老院、監獄等地方都要跟CDC指引繼續戴口罩,商店和地方縣府可以選擇採取更嚴格的防疫規例。

加州周一新增995宗新症,死亡人數增加11人,近四成合資格的居民,大約是1510萬人已經接種完整疫苗,即是說他們打足兩針Pfizer疫苗或Moderna疫苗已有兩星期,或打了一劑過的J&J疫苗已經有兩星期。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。