全美50州確診個案首次全部下跌 拜登承諾運8千萬劑疫苗到海外

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登周一表示,全部50個州的新冠病毒確診個案自疫情爆發以來首次正在下跌,而政府將於未來六個星期額外運送2千萬劑疫苗到海外。

拜登周一表示,在6月底之前運送到海外其他國家的額外2千萬劑疫苗,除了有阿斯利康疫苗之外,還包括Pfizer、Moderna和J&J在美國用剩的疫苗劑量,令到送出海外的疫苗劑量總數達到8千萬劑。

拜登政府已經宣布,等候聯邦食品及藥物管理局(FDA)批准後就會履行承諾,運送6千萬劑阿斯利康疫苗到海外。

拜登說,美國不會完全安全,直至全球疫情受到控制為止,美國不會向這些國家要求回報,他沒有講明今次那些國家受惠,但美國曾經承諾會輸送疫苗給鄰國墨西哥和加拿大,美國南部和北部的邊界至今仍然關閉。

拜登也提到,周一是疫症大流行爆發以來,確診個案首次在全部50個州下跌。

根據CDC資料顯示,到周一早上為止,美國有六成成年人最少打了一針疫苗,有47%成年人完成接種疫苗。

另外,拜登趁著周一報稅截止日也提到減稅,他說在3月時簽署生效的疫情紓困救助計劃下的減稅措施,有九成家庭受惠,為期一年,每個孩子一年可以減稅3千元,如果有兩名18歲以下的孩子,總共減稅6千元,6歲以下的幼兒,更可額外獲得600元,即減稅3,600元。

拜登說:「我今天宣佈,在7月15日,每個月15日,為期一年,你的銀行戶口將可獲轉帳最少一半減稅款額,每名兒童每個月250元,直接過數入你的戶口。」

