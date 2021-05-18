全美50州確診個案首次全部下跌 拜登承諾運8千萬劑疫苗到海外

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登周一表示，全部50個州的新冠病毒確診個案自疫情爆發以來首次正在下跌，而政府將於未來六個星期額外運送2千萬劑疫苗到海外。

拜登周一表示，在6月底之前運送到海外其他國家的額外2千萬劑疫苗，除了有阿斯利康疫苗之外，還包括Pfizer、Moderna和J&J在美國用剩的疫苗劑量，令到送出海外的疫苗劑量總數達到8千萬劑。

拜登政府已經宣布，等候聯邦食品及藥物管理局（FDA）批准後就會履行承諾，運送6千萬劑阿斯利康疫苗到海外。

拜登說，美國不會完全安全，直至全球疫情受到控制為止，美國不會向這些國家要求回報，他沒有講明今次那些國家受惠，但美國曾經承諾會輸送疫苗給鄰國墨西哥和加拿大，美國南部和北部的邊界至今仍然關閉。

拜登也提到，周一是疫症大流行爆發以來，確診個案首次在全部50個州下跌。

根據CDC資料顯示，到周一早上為止，美國有六成成年人最少打了一針疫苗，有47%成年人完成接種疫苗。

另外，拜登趁著周一報稅截止日也提到減稅，他說在3月時簽署生效的疫情紓困救助計劃下的減稅措施，有九成家庭受惠，為期一年，每個孩子一年可以減稅3千元，如果有兩名18歲以下的孩子，總共減稅6千元，6歲以下的幼兒，更可額外獲得600元，即減稅3,600元。

拜登說：「我今天宣佈，在7月15日，每個月15日，為期一年，你的銀行戶口將可獲轉帳最少一半減稅款額，每名兒童每個月250元，直接過數入你的戶口。」

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